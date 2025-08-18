JRT四国放送

写真拡大

徳島市の阿波踊りは今月15日の総踊りでフィナーレを迎え閉幕しました。

踊り子たちの熱い5日間を振り返ります。

徳島市の夏の風物詩阿波おどり。

400年以上の歴史の1ページが2025年もまた刻まれました。

街全体がぞめきのリズムに揺れた5日間。

夏の暑さに負けない踊り子たちを映像で振り返ります。

初日の11日は「匠の舞台優りび」がアスティとくしまで披露されました。

33連の踊り子たち総勢600人あまりが出演し、演舞場とは一味違う演出による踊りで観客を魅了しました。

2日目の12日演舞場での踊りはこの日がスタート。

徳島市の日中の最高気温は35℃、昼間の熱気が残る中、気合いの入った踊り子たちが集まります。

「天気いけそうやね」
「いける、多分大丈夫」

有名連が次々と踊り込み、ぞめきのリズムが徳島の夜を盛り上げます。

開幕から30分観客のボルテージがぐんぐん上がる中。

突然降ってきた大粒の雨に慌てる客席。

激しい雨が桟敷を襲います。

しかし、降りしきる雨もなんのその、流れるしずくがさらに踊り子たちを熱くさせました。

（踊り子）
「ほないこか」

踊りに全集中する人もいれば、

（静岡から）
「朝の6時半から」

（大阪から）
「全部買いたい、予算は2万くらいですね」

徳島市の東新町商店街に突如現れた長～い列

現在映画公開中のアニメ「鬼滅の刃」と阿波踊りのコラボグッズがお目当て。

グッズだけではありません。

桟敷に登場したのは、アニメから飛び出した「鬼滅連」

ぞめきのリズムに合わせて踊る人気キャラクターたちに、お客さんたちの視線も全集中。


ゲストとして登場したのは、嘴平伊之助役の松岡禎丞さんと、我妻善逸役の下野紘さん。

（伊之助）
「いくぞ～オラ～」

（ファン）
「松岡さ～ん 下野さ～んおかえり」

ファンは、一夜限りの特別な光景を目に焼き付けていました。

今や阿波踊りは世界規模、ぞめきに誘われ海を越えて徳島の地に降りたったのは…。

アフリカ・ケニアの中学生20人です。

彼らにとっておそらく一生に一度の挑戦、阿波踊り独特のリズムにのることはできるのでしょうか。

（踊り子）
「余はビッグボスじゃ、ともに踊ろうぞ」

（子ども）
「ヤットサーヤットヤット」

（記者）
「阿波おどりはどう？」

「とってもいいわ」
「楽しいけどとっても疲れる」

ダイナミックなアフリカン阿波ダンスで客席を沸かせていました。

2025年も有名連による磨きのかかった踊りが街を盛り上げました。

（阿呆連）
（えびす連）
（蜂須賀連）
（新ばし連）

（踊り子）
「まんじ～ファイト お～」

「いろんな人が温かい目で見てくれて楽しかったし、熱い」
「暑いけど楽しい活気がすごい」

出ました！「大谷ポーズ」

（踊り歴65年・平岡誠司さん（69））
「大谷翔平がヒット打ったりとか塁に出た時にやる、あれを取り入れてみました」

（記者）
「踊りを打席に例えると結果は？」

（平岡さん）
「4打数4安打」

あまりの街の盛り上がりに、記者がリポートに挑戦しようとするも…。

（記者）
「見てください、見渡す限り人、人、人、太鼓や鐘のおっ…」

「最高です楽しかったです」
「最高に楽しいです、最高です」

「動き出しちゃいます、楽しいです」

（中国から）
「徳島のたくさんの住民たちにありがとうございます、シェイシェイ」

「やり切ったっていう気持ちが大きいですね」

（記者）
「赤ちゃん楽しんでますか？」

「楽しんでます」

（記者）
「寝ているようにも見えたんですけど」

「見てます、今からお姉ちゃんとパパが出るんで、見に来ました」

（記者）
「楽しみですね」

（踊り子）
「いえ～い」

圧巻の踊り絵巻が観客たちを魅了します。

最後の力を振り絞った熱気ある踊りで締めくくり、踊り一色で染められた徳島の熱い5日間の幕が閉じられました。