阿波踊りハイライト 乱舞に酔いしれた5日間をプレーバック！【徳島】
徳島市の阿波踊りは今月15日の総踊りでフィナーレを迎え閉幕しました。
踊り子たちの熱い5日間を振り返ります。
徳島市の夏の風物詩阿波おどり。
400年以上の歴史の1ページが2025年もまた刻まれました。
街全体がぞめきのリズムに揺れた5日間。
夏の暑さに負けない踊り子たちを映像で振り返ります。
初日の11日は「匠の舞台優りび」がアスティとくしまで披露されました。
2日目の12日演舞場での踊りはこの日がスタート。
徳島市の日中の最高気温は35℃、昼間の熱気が残る中、気合いの入った踊り子たちが集まります。
「天気いけそうやね」
「いける、多分大丈夫」
有名連が次々と踊り込み、ぞめきのリズムが徳島の夜を盛り上げます。
開幕から30分観客のボルテージがぐんぐん上がる中。
突然降ってきた大粒の雨に慌てる客席。
激しい雨が桟敷を襲います。
しかし、降りしきる雨もなんのその、流れるしずくがさらに踊り子たちを熱くさせました。
（踊り子）
「ほないこか」
踊りに全集中する人もいれば、
（静岡から）
「朝の6時半から」
（大阪から）
「全部買いたい、予算は2万くらいですね」
徳島市の東新町商店街に突如現れた長～い列
現在映画公開中のアニメ「鬼滅の刃」と阿波踊りのコラボグッズがお目当て。
グッズだけではありません。
桟敷に登場したのは、アニメから飛び出した「鬼滅連」
ぞめきのリズムに合わせて踊る人気キャラクターたちに、お客さんたちの視線も全集中。
ゲストとして登場したのは、嘴平伊之助役の松岡禎丞さんと、我妻善逸役の下野紘さん。
（伊之助）
「いくぞ～オラ～」
（ファン）
「松岡さ～ん 下野さ～んおかえり」
ファンは、一夜限りの特別な光景を目に焼き付けていました。
今や阿波踊りは世界規模、ぞめきに誘われ海を越えて徳島の地に降りたったのは…。
アフリカ・ケニアの中学生20人です。
彼らにとっておそらく一生に一度の挑戦、阿波踊り独特のリズムにのることはできるのでしょうか。
（踊り子）
「余はビッグボスじゃ、ともに踊ろうぞ」
（子ども）
「ヤットサーヤットヤット」
（記者）
「阿波おどりはどう？」
「とってもいいわ」
「楽しいけどとっても疲れる」
ダイナミックなアフリカン阿波ダンスで客席を沸かせていました。
2025年も有名連による磨きのかかった踊りが街を盛り上げました。
（阿呆連）
（えびす連）
（蜂須賀連）
（新ばし連）
（踊り子）
「まんじ～ファイト お～」
「いろんな人が温かい目で見てくれて楽しかったし、熱い」
「暑いけど楽しい活気がすごい」
出ました！「大谷ポーズ」
（踊り歴65年・平岡誠司さん（69））
「大谷翔平がヒット打ったりとか塁に出た時にやる、あれを取り入れてみました」
（記者）
「踊りを打席に例えると結果は？」
（平岡さん）
「4打数4安打」
あまりの街の盛り上がりに、記者がリポートに挑戦しようとするも…。
（記者）
「見てください、見渡す限り人、人、人、太鼓や鐘のおっ…」
「最高です楽しかったです」
「最高に楽しいです、最高です」
「動き出しちゃいます、楽しいです」
（中国から）
「徳島のたくさんの住民たちにありがとうございます、シェイシェイ」
「やり切ったっていう気持ちが大きいですね」
（記者）
「赤ちゃん楽しんでますか？」
「楽しんでます」
（記者）
「寝ているようにも見えたんですけど」
「見てます、今からお姉ちゃんとパパが出るんで、見に来ました」
（記者）
「楽しみですね」
（踊り子）
「いえ～い」
圧巻の踊り絵巻が観客たちを魅了します。
最後の力を振り絞った熱気ある踊りで締めくくり、踊り一色で染められた徳島の熱い5日間の幕が閉じられました。