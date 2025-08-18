徳島市の阿波踊りは今月15日の総踊りでフィナーレを迎え閉幕しました。



踊り子たちの熱い5日間を振り返ります。



徳島市の夏の風物詩阿波おどり。



400年以上の歴史の1ページが2025年もまた刻まれました。



街全体がぞめきのリズムに揺れた5日間。



夏の暑さに負けない踊り子たちを映像で振り返ります。



初日の11日は「匠の舞台優りび」がアスティとくしまで披露されました。





33連の踊り子たち総勢600人あまりが出演し、演舞場とは一味違う演出による踊りで観客を魅了しました。2日目の12日演舞場での踊りはこの日がスタート。徳島市の日中の最高気温は35℃、昼間の熱気が残る中、気合いの入った踊り子たちが集まります。「天気いけそうやね」「いける、多分大丈夫」有名連が次々と踊り込み、ぞめきのリズムが徳島の夜を盛り上げます。開幕から30分観客のボルテージがぐんぐん上がる中。突然降ってきた大粒の雨に慌てる客席。激しい雨が桟敷を襲います。しかし、降りしきる雨もなんのその、流れるしずくがさらに踊り子たちを熱くさせました。（踊り子）「ほないこか」踊りに全集中する人もいれば、（静岡から）「朝の6時半から」（大阪から）「全部買いたい、予算は2万くらいですね」徳島市の東新町商店街に突如現れた長～い列現在映画公開中のアニメ「鬼滅の刃」と阿波踊りのコラボグッズがお目当て。グッズだけではありません。桟敷に登場したのは、アニメから飛び出した「鬼滅連」ぞめきのリズムに合わせて踊る人気キャラクターたちに、お客さんたちの視線も全集中。ゲストとして登場したのは、嘴平伊之助役の松岡禎丞さんと、我妻善逸役の下野紘さん。（伊之助）「いくぞ～オラ～」（ファン）「松岡さ～ん 下野さ～んおかえり」ファンは、一夜限りの特別な光景を目に焼き付けていました。今や阿波踊りは世界規模、ぞめきに誘われ海を越えて徳島の地に降りたったのは…。アフリカ・ケニアの中学生20人です。彼らにとっておそらく一生に一度の挑戦、阿波踊り独特のリズムにのることはできるのでしょうか。（踊り子）「余はビッグボスじゃ、ともに踊ろうぞ」（子ども）「ヤットサーヤットヤット」（記者）「阿波おどりはどう？」「とってもいいわ」「楽しいけどとっても疲れる」ダイナミックなアフリカン阿波ダンスで客席を沸かせていました。2025年も有名連による磨きのかかった踊りが街を盛り上げました。（阿呆連）（えびす連）（蜂須賀連）（新ばし連）（踊り子）「まんじ～ファイト お～」「いろんな人が温かい目で見てくれて楽しかったし、熱い」「暑いけど楽しい活気がすごい」出ました！「大谷ポーズ」（踊り歴65年・平岡誠司さん（69））「大谷翔平がヒット打ったりとか塁に出た時にやる、あれを取り入れてみました」（記者）「踊りを打席に例えると結果は？」（平岡さん）「4打数4安打」あまりの街の盛り上がりに、記者がリポートに挑戦しようとするも…。（記者）「見てください、見渡す限り人、人、人、太鼓や鐘のおっ…」「最高です楽しかったです」「最高に楽しいです、最高です」「動き出しちゃいます、楽しいです」（中国から）「徳島のたくさんの住民たちにありがとうございます、シェイシェイ」「やり切ったっていう気持ちが大きいですね」（記者）「赤ちゃん楽しんでますか？」「楽しんでます」（記者）「寝ているようにも見えたんですけど」「見てます、今からお姉ちゃんとパパが出るんで、見に来ました」（記者）「楽しみですね」（踊り子）「いえ～い」圧巻の踊り絵巻が観客たちを魅了します。最後の力を振り絞った熱気ある踊りで締めくくり、踊り一色で染められた徳島の熱い5日間の幕が閉じられました。