　俳優の長濱ねる（26）と宮崎優（※崎＝たつさき／24）が17日、所属するフラームの公式インスタグラムに登場。2ショット写真が公開された。

　インスタの投稿では、「偶然スタジオで遭遇！な、ゆうねる」のコメントと「#マネさんカメラ」などのハッシュタグとともに、笑顔の2ショット写真が投稿された。

　長濱は、今月5日にSeed&Flowerからフラームへの移籍が発表されたばかり。宮崎は、話題のNetflixシリーズ『グラスハート』でヒロイン役を演じていることで注目されており、話題の2人の2ショットとなった。