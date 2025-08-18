ほしのあき48歳、全身ショットにネット衝撃「スタイル抜群」「いつまでも若い」 夫は13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが、18日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿も「スタイル抜群」「若すぎる」（8枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、先日も「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回は「下半身を使う動きを沢山したから、脚がガクガク 帰る時、階段降りるのが辛かった〜」と、トレーニングウェア姿を公開。続けて「#コツコツトレーニング #ピラティス」とつづった。美しさあふれる姿にファンからは「スタイル抜群」「いつまでも若い」などの声が多数集まっている。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき48歳、水着姿も「スタイル抜群」「若すぎる」（8枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、先日も「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回は「下半身を使う動きを沢山したから、脚がガクガク 帰る時、階段降りるのが辛かった〜」と、トレーニングウェア姿を公開。続けて「#コツコツトレーニング #ピラティス」とつづった。美しさあふれる姿にファンからは「スタイル抜群」「いつまでも若い」などの声が多数集まっている。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）