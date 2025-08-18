小島瑠璃子、1歳息子が大好きな“ブルーベリー狩り”へ 眩しい笑顔に温かい声
タレントの小島瑠璃子が18日に、インスタグラムを更新。息子との近影を公開すると、多くの反響が寄せられた。
【写真】小島瑠璃子、息子との2ショット 「可愛い」と話題の“水着姿”も（7枚）
先日、インスタグラムで自身の近影を約2年半ぶりに公開した小島。金髪にイメチェンし、息子と水着でプールに入る姿を写真に収めた。投稿自体も今年2月以来の約5ヵ月ぶりで、2月の投稿では、夫が亡くなったことを明かしていた。
今回も先日に引き続き、息子との時間を報告。「猛暑猛暑 あまりにも暑過ぎて外で長時間遊べない 短時間でも思い出に残りそうな体験を探し、子どもが大好きなブルーベリー狩りにいってきました 採れたての甘さは格別 口いっぱいに頬張りながら、前へ前へと進んでいました」とつづり、ともに笑うショットを披露。ファンからは「素敵です」「めちゃくちゃ可愛い」などのコメントやハートの絵文字が多数贈られている。
引用：「小島瑠璃子」インスタグラム（＠ruriko_kojima）
