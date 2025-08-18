マギー

　ファッションモデルのマギーが18日までに自身のインスタグラムを更新。美しさあふれる水着姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。

　5月に33歳を迎えたマギー。誕生日に投稿した写真では、上品な赤の水着姿を披露。その後も様々な水着姿を公開している。

　今回は「アドリア海のブルーは　おとぎ話のように綺麗だった！」とつづり、眩しい太陽の下、エメラルドグリーンに輝く海でのショットを複数枚投稿。カラフルな水着を着用し、健康的な笑顔を見せた。ファンからは「女神すぎ」「スタイル抜群」などのコメントが多数寄せられている。

