『スーパーマン』“ゾッド将軍”テレンス・スタンプさん死去、87歳
映画『スーパーマン』（1978）や『プリシラ』（1994）などで知られた俳優のテレンス・スタンプさんが、現地時間8月17日に亡くなった。87歳だった。
【写真】『スーパーマンII／冒険編』（1981）でゾッド将軍を演じたテレンス・スタンプさん
遺族がロイター通信に対し、スタンプさんが17日に亡くなったことを発表。「彼は俳優としても作家としても、素晴らしい作品を残しました。それらの作品は、これからも人々に感動とインスピレーションを与え続けることでしょう」と述べた。
英ロンドン出身のスタンプさんは、1962年公開の『奴隷戦艦』で映画デビューを果たし、いきなりアカデミー賞助演男優賞にノミネート。『コレクター』（1965）でカンヌ国際映画祭男優賞を受賞したほか、『プリシラ』（1994）ではドラァグクイーンを演じ、英国アカデミー賞主演男優賞とゴールデン・グローブ賞候補となった。
『スーパーマン』（1978）と『スーパーマンII／冒険編』（1981）でゾッド将軍を演じるなど、インパクトのある演技で知られ、他に『ウォール街』（1987）、『スター・ウォーズ エピソード1／ファントム・メナス』（1999）、『エレクトラ』（2005）、『ワルキューレ』（2008）、『ビッグ・アイズ』（2014）、『ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち』（2016）などに出演。カメオ出演を果たしたエドガー・ライト監督の『ラストナイト・イン・ソーホー』（2021）、テレビドラマでは『ダーク・マテリアルズ／ライラと黄金の羅針盤 II』（2020）が最後の作品となった。
スクリーンの外では、1964年にブロードウェイ舞台『アルフィー』に主演。映画化した際は、自身が多忙のため当時ルームメイトだったマイケル・ケインを主役に推薦したといい、1966年にケイン主演で公開されている。また、1988年には自伝『Stamp Album（原題）』も出版していた。
