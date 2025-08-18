『ヒロアカ』FINAL SEASON、デクvs死柄木の最終決戦シーン満載の本PV解禁 OPは1期以来となるポルノグラフィティ
10月4日スタートのテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週土曜17時30分）のオープニングテーマが、1期以来となるポルノグラフィティが手掛けた「THE REVO」に決定。同曲の一部を聴くことができる本PVが解禁された。
【動画】OPテーマはポルノグラフィティによる「THE REVO」 アニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』本PV
「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称“ヒロアカ”。“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称“デク”が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵＝ヴィラン”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクションだ。
コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破。デクをはじめとするキャラクターたちが繰り広げた胸昂るドラマや戦いの物語を見届けた世界中のファンからは、堀越氏と“ヒロアカ”への感謝と賞賛の声が相次いでいる。
そして、いよいよテレビアニメシリーズの最終章、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（アニメーション制作：ボンズフィルム）の放送が決定。 2016年4月の第1期から数え約9年で通算8シリーズを放送・配信してきたテレビアニメ“ヒロアカ”がいよいよ完結を迎える。
放送に向けて、このたびオープニングテーマ情報が発表。OPテーマは、ポルノグラフィティによる「THE REVO」に決定。解禁された本PVでは同曲の一部を聴くことができる。
ポルノグラフィティは「アニメ第1期OPより約9年、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のOPテーマも担当させていただくことになりました。不可能を可能に変えるために頑張るキャラクターたち、そして見ている皆さんの背中も押せるような楽曲となれば嬉しく思います」とコメントしている。
本PVは、アニメFINAL SEASONで描かれるデクvs死柄木弔の最終決戦のシーンがふんだんに盛り込んだ映像となっている。
アニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』は、読売テレビ・日本テレビ系にて10月4日より毎週土曜17時30分放送（※一部地域を除く）。
