“日本一かわいい中学一年生”準GPのあさん、モデル＆ランウェイ経験明かす 徹底した食事管理・美容法で自分磨き【「中一ミスコン2025」インタビュー】
【モデルプレス＝2025/08/18】“日本一かわいい中学一年生”を決める「中一ミスコン2025」にて、愛知県出身・のあさんが準グランプリを受賞。モデルプレスでは受賞直後ののあさんを直撃し、準グランプリ受賞の心境や今後の活動、夢を叶える秘訣などを聞いた。
― 準グランプリおめでとうございます！現在の心境から教えてください。
のあ：本当に今まで頑張ってきて良かったなって思ったし、これからもファンの方に支えられながら頑張りたいなと思いました！
― コンテストに出場した理由やきっかけを教えて下さい。
のあ：「JCミスコン」や「中一ミスコン」に出ている方は有名な方が多く、私の将来の夢も有名になることだったので参加しました。特に、米澤りあさん（「女子高生ミスコン2023」グランプリ受賞）や、ゆなさん（「JCミスコン2024」グランプリ受賞）が大好きで、私もそうなりたいなと思いました。
― これまで、芸能活動やオーディション経験はありますか？
のあ：ファッションショーに出演させてもらったり、雑誌の撮影などをしたりしていました。あとは、PINK-latte（ピンクラテ）とMelty Bunny（メルティバニー）という洋服ブランドのモデルとして活動していました。
ー コンテスト期間中に大変だったことを教えてください。
のあ：中学生になって勉強も難しくなってきたので、勉強と配信の両立が難しかったです。
ー 両立するためにどのような工夫をされていましたか？
のあ：配信だと、おすすめランキングで上位に出てくる方がいるので、その方の配信を見てどういう風にファンを集めているのかを研究し、自分の配信に取り入れていました。ファンの方から応援のメッセージをいただいたり、お母さんも協力してくれたりしたので、自分も夢に向かって全力で頑張りたいなと思えました。
ー コンテスト期間中に自分磨きのためにしていたことがあれば教えてください。
のあ：化粧水をつけながら小顔になるようにマッサージをし、体の保湿も忘れずに毎日やっていました。あとは、食べるものに気を付けたり、「何時以降は食べない」と決めていたり。夏は日焼け止めを塗り、アームカバーや日傘をしていました。
ー どのように食事管理をしていたのでしょうか？
のあ：よる9時以降は食べないようにして、その後はお水やお茶など、飲み物を飲んでお腹を膨らませるようにしていました。大変でしたが、お母さんが美容系の仕事をしているので、お母さんと一緒に頑張ってやっていました！
ー 今後はどんなことに挑戦してみたいですか？
のあ：ランウェイに出演したり、雑誌や広告、CMで活躍したりできるモデルやインフルエンサーになりたいです。
ー 目標としている方はいますか？
のあ：米澤りあさんです。「今日、好きになりました。」（ABEMA）に出演されているのを観て、すごく性格もいいし、面白いし、ギャップもあって。そういう魅力に惹かれました。
ーモデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
のあ：イベントに参加したときに脱落してしまったこともあったのですが、ファンの方が「次も行けるよ」と応援のメッセージをくれて、これからも頑張ろうと思えました。
ー モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
のあ：イベントなどに参加できる機会があったら、自分から積極的に興味を持って参加することだと思います！
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
学年：中学一年生
都道府県：愛知県出身
7月30日に東京・豊洲PITにて開催された「TGC teen 2025 Summer」内で行われた授賞式には、SNS審査を通過したファイナリストが登壇。グランプリを受賞した山口県出身・心愛（みゆあ）さんは、本戦である「JCミスコン2025」のファイナリストに選出される。
「中一ミスコン」は、数々のスターを発掘した“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン」の前哨戦ともいえる中学一年生限定のコンテスト。2024年は大阪府出身のいっちゃん（北村衣愛）さんがグランプリを獲得し、「JCミスコン2024」ではモデルプレス賞に輝いた。
また、「JCミスコン」はこれまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。姉妹分のコンテスト「高一ミスコン」では人気YouTuberとして活躍する中町綾や、女優・タレントとして活躍する“ゆうゆう”こと千葉祐夕などが生まれており、今後も各コンテストからのスター輩出が見込まれる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆のあさんプロフィール
学年：中学一年生
都道府県：愛知県出身
◆「TGC teen 2025 Summer」で授賞式
7月30日に東京・豊洲PITにて開催された「TGC teen 2025 Summer」内で行われた授賞式には、SNS審査を通過したファイナリストが登壇。グランプリを受賞した山口県出身・心愛（みゆあ）さんは、本戦である「JCミスコン2025」のファイナリストに選出される。
◆「中一ミスコン」とは
「中一ミスコン」は、数々のスターを発掘した“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン」の前哨戦ともいえる中学一年生限定のコンテスト。2024年は大阪府出身のいっちゃん（北村衣愛）さんがグランプリを獲得し、「JCミスコン2024」ではモデルプレス賞に輝いた。
また、「JCミスコン」はこれまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。姉妹分のコンテスト「高一ミスコン」では人気YouTuberとして活躍する中町綾や、女優・タレントとして活躍する“ゆうゆう”こと千葉祐夕などが生まれており、今後も各コンテストからのスター輩出が見込まれる。（modelpress編集部）
