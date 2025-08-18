¡ÖÃ«ÈË¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¢¤Ã!¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿°ìÂÇ¤ò²¬ÅÄ¹¬Ê¸¤¬²óÁÛ
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î²¬ÅÄ¹¬Ê¸»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù¤Ç8Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö²áµî°ìÇú¾Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤·!? ²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥ß¥é¥¯¥ëÏ¢È¯! ¥¨¥ê¥¢66¤Î¶Ë°Õ¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹!¡×¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿°ìÂÇ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
²¬ÅÄ¹¬Ê¸»á¡¡=BS10Äó¶¡
¡û¡ÖÈà¤Î°ìÈÖ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ï¡Ö¸¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë²¬ÅÄ»á¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¡×
¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼õ¤±¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿À¾²¬¹ä»á¤Ï¡Ö2010Ç¯¡¢ËÍ¤é¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤È2ÆüÏ¢Â³±äÄ¹¤Ç11»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç»î¹ç¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖºÇ¸å¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬²¬ÅÄ¤¯¤ó¡£12²óÉ½¥Ä¡¼¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼ÆóÎÝ¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÀõÈø¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤é¤â¥Ù¥ó¥Á¤â¡¢¤Þ¤¿ºÆ»î¹ç¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¡×¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ä¤¯¤è¤¦¤ÊÂçÈôµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¾²¬»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Î°ìÈÖ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¿°æÍý±û¤¬¡ÖÂÇ¤Æ¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤È¤«¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ»á¤Ï¡ÖÂÇ¤Æ¤½¤¦¤Êµ¤¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÂÇÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö(ÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï)¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¤¹¡£¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤ÇÆâÂ¦¤Ë¥¹¡¼¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢Ã«ÈË¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¢¤Ã!¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù(BS10 Ëè½µ·îÍË22:00¡Á)¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦OB¤¿¤Á¤¬¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È¡×(»î¹çÃæ¤Ë´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á)¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Êµå³¦¤Î¥¢¥ì¥³¥ì¤ò¸ì¤ëÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¼«Ê¬¤¬°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤òÁª¤Ö¡Ö²¶¤Î¥Ù¥¹¥È9¡×¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÌîµå¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤Ë¥²¥¹¥È¤¬Ä¾µå¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¶µ¤¨¤Æ! ÌîQ½Î¡×¤Ê¤É¡¢Ìîµå¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤´ë²è¤¬¸«¤É¤³¤í¡£
