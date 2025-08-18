【第1試合展望】第107回全国高校野球選手権は19日、準々決勝4試合が行われる。第1試合は史上7校目の夏2連覇を狙う京都国際（京都）と一昨年春のセンバツ王者・山梨学院（山梨）が激突する。

京都国際の最大の武器は経験。昨夏を経験した西村一毅投手（3年）は一回りたくましくなって戻って来た。初戦の健大高崎（群馬）は9回160球を投げ切り、3回戦の尽誠学園（香川）は2番手で4回68球を投げた。昨夏も中崎琉生との二枚看板で頂点に立ったように今年も酒谷佳紀投手（3年）と併用で決勝まで投げ切るプランは出来ているはずだ。

山梨学院は山梨大会のチーム打率・384を誇る。注目は1メートル94、100キロの巨漢・菰田陽生投手（2年）。投げては最速152キロで、打っては甲子園2試合で7打数3安打3打点。ここまで2戦は菰田が先発してパワーで押しまくり、タイプの違う左腕の檜垣瑠輝斗投手（2年）で逃げ切るパターンで制してきた。打線も3回戦の岡山学芸館（岡山）戦に17安打14得点するなど好調。昨夏の王者と戦う準備は整っている。

西村と酒谷のどちらが先発するにしても、4〜5回を安定して投げるリレーが京都国際の勝ちパターン。山梨学院は早い回の集中打でこのプランを崩したい。