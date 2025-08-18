“日本一のイケメン中学一年生”準GP・武藤真弥くん、空手7年間で学んだ礼儀 夢を叶える秘訣は「敬語をちゃんと使う」【「中一ミスターコン2025」インタビュー】
【モデルプレス＝2025/08/18】“日本一のイケメン中学一年生”を決める「中一ミスターコン2025」にて、東京都出身・武藤真弥（むとう・しんや）くんが準グランプリを獲得。モデルプレスは授賞式の武藤くんを直撃し、受賞の心境や、夢を叶える秘訣などを聞いた。
― まずは、受賞の心境から教えてください。
武藤：グランプリをとれなかったのは悔しいですが、準グランプリがとれてすごく嬉しかったです。ここまでこれたのは（配信の）リスナーさんのおかげです。
― コンテストに出場したきっかけは何でしたか？
武藤：お母さんに「出てみない？」と言われたことがきっかけです。でも、実際にやってみたら色々な体験ができてすごく楽しくて。配信でも、みんなと話せたことが嬉しかったです。
― これまで、芸能活動をしたり、オーディションを受けたりした経験はありますか？
武藤：サンシャインシティの近くで同じ事務所の方に2回スカウトしてもらったことがあって、そこを受けたことはあります。声を掛けてもらってから、芸能に興味を持つようになりました。
― コンテスト期間中、大変だったことがあれば教えてください。
武藤：勉強との両立が大変でした。テスト期間中は配信の時間をずらしたりして、スケジュールを立てながら頑張って続けていました。
― 事前に計画を立てて、両立させていたんですね！自分磨きのために頑張っていたことはありますか？
武藤：お母さんに聞きながら、服装は意識していました。ダボッとしている服が好きで、よく着ています！
― 憧れている人がいたら教えてください。
武藤：「今日好き」（「今日、好きになりました。」／ABEMA）に出ていた、木村斗一くんです。かっこいいし、髪型も似合っていて、真似してみたいなと思っています。
― 武藤さんも、いつか「今日好き」に出てみたい気持ちはあるのでしょうか？
武藤：ちょっと思っています（照れ笑い）！
― ほかにも、今後挑戦してみたいことや、将来の夢があれば教えてください。
武藤：バラエティ番組に出てみたいです。「ドッキリGP」（フジテレビ系）が好きで、よく観ています！
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
武藤：空手の試合で負けてしまったとき、友達が応援してくれたおかげで乗り越えることができました。
― 空手はどれくらいやっていたのでしょうか？
武藤：7年ぐらい続けていました。
― すごいですね！特に支えになった言葉はありますか？
武藤：「大丈夫だよ。次頑張ろう」と言ってくれたときは、すごく嬉しかったです。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、「夢を叶える秘訣」を教えてください。
武藤：夢を掴むまでには年上の人とも関わると思うので、敬語をちゃんと使うことが大切だと思います。空手の先生からも、礼儀をたくさん教わりました。「敬語を使えるようにならないとダメだよ」ということも言われていたので、ちゃんと使えるように頑張ります。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
学年：1年生
都道府県：東京都
趣味／特技：スケボー、空手、サッカー
7月30日に東京・豊洲PITにて開催された「TGC teen 2025 Summer」内で行われた授賞式には、SNS審査を通過したファイナリスト7人が登壇。グランプリには愛知県出身の白坂洵葵（しらさか・じゅんき）くんが選ばれた。グランプリに輝いた白坂くんは、本戦である「男子中学生ミスターコン2025」のファイナリストに選出される。
「中一ミスターコン」は、数々のスターを発掘した“日本一のイケメン高校一年生”を決める「高一ミスターコン」の兄弟コンテストで、2023年度に新設。2024年は栃木県出身の大木翔琉くんがグランプリを獲得した。
「高一ミスターコン」のグランプリには、令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」で主演、ドラマ「波うららかに、めおと日和」への出演などで活躍の場を広げている小宮璃央（2018年度）、現在「popteen」メンズモデルとしても活動している齊藤天彦（2024年度）などがいる。（modelpress編集部）
◆武藤真弥（むとう・しんや）くんプロフィール
◆「TGC teen 2025 Summer」で授賞式
