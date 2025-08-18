原菜乃華、肌見せノースリーブ姿披露 夏満喫ショットに「映画のワンシーンみたい」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/08/18】女優の原菜乃華が18日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】原菜乃華、ほっそり二の腕披露
原は「夏ーーー！！」とつづり、千葉県市原市牛久にある上総牛久駅や電車内で撮影した写真や動画の数々を公開。ブラウン、赤、水色の色使いが印象的なノースリーブワンピースを着こなし、ほっそりとした二の腕をのぞかせていた。
この投稿に、ファンからは「彼女感ある写真にキュン」「映画のワンシーンみたい」「スタイル抜群」「オフ感あって可愛すぎる」「大人っぽくて素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】原菜乃華、ほっそり二の腕披露
◆原菜乃華、ノースリーブ姿披露
原は「夏ーーー！！」とつづり、千葉県市原市牛久にある上総牛久駅や電車内で撮影した写真や動画の数々を公開。ブラウン、赤、水色の色使いが印象的なノースリーブワンピースを着こなし、ほっそりとした二の腕をのぞかせていた。
この投稿に、ファンからは「彼女感ある写真にキュン」「映画のワンシーンみたい」「スタイル抜群」「オフ感あって可愛すぎる」「大人っぽくて素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】