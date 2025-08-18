¸Å»Ô·û¼÷»á¡¡Ê¡»³²í¼£¤ÎàÉÔÅ¬ÀÚ²ñ¹çá½ÐÀÊ¤Ë¡ÖNHK¤ÇÊóÆ»¤¹¤ë¸ø¶¦À¤Î¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¡¡¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¤¬£±£¸Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ê¡»³²í¼£¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°÷²ñ¤Ï£³·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¤ÎÌäÂê¤ÎÎà»÷»ö°Æ¤È¤·¤ÆÂ¾¤ÎÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤¬´ØÍ¿¤·¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ»ö°Æ¤ò»ØÅ¦¡££±£¸Æü¤Î½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ê¡»³¤¬²áµî¤Ë¥Õ¥¸¸µÀìÌ³¤ÎÂçÂ¿Î¼»á¤¬¼çºÅ¤·¤¿²ñ¿©¤Ç²¼¥Í¥¿¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢»²²Ã¤·¤¿½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡¢Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î½÷À¥»¥Ö¥ó¤Ç¤ÏÊ¡»³¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸Å»Ô»á¤Ï¡ÖÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ø²¿¤«¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤ÈÂ¿¤¯¤Î¤Ò¤È¤¬µ¤¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£Ë¡Î§²È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢Ë¡¤ä»þ¸ú¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤òÃÇºá¤¹¤ë°ú¤¶â¤ò·Ú¡¹¤·¤¯°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤ó¤ÊÊó¹ð½ñ¤ò½Ð¤·¤¿ÃÝÆâÏ¯ÊÛ¸î»Î¤Ë»Å»ö¤òÍê¤à¿Í¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î·ï¤òÊó¤¸¤¿£Î£È£Ë¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö£Î£È£Ë¤ÇÊóÆ»¤¹¤ë¸ø¶¦À¤Î¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö°ì¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²óÊ¡»³¤µ¤ó¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Á´¤Æ¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¤Ç¼«Ê¬¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¡Ø²÷¡Ù¤ä¡ØÉÔ²÷¡Ù¤ÇÂ¾¿Í¤òÃÇºá¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢Ã¯¤ò¤ª¤È¤·¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¿µ½Å¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤òµá¤á¤¿¡£