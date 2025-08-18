¥Ü¡¼¥ë¤¬Æ¬¤òÄ¾·â¤·¤ÆµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤À¡ÄÀÜÂÔ¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¾¿Í¤¬·Ù¹ðŽ¢¾¼ÏÂ¤Ë¤Ê¤¯¤ÆŽ¤¸½Âå¤ÇµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ëŽ£´í¸±¤Ê¹ÔÆ°
¢£¡Ö¶µ¤¨Ëâ¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ÏºÇ°¤Ç¤¢¤ë
¥´¥ë¥Õ¤ÎÎý½¬¾ì¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹¤À¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·±¦¸ª¤ò²¼¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥ì¥Ã¥¹¥ó¥×¥í¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¤â¤¤¤ë¡£Æ±È¼¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀÜÂÔ¥´¥ë¥Õ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤À¡£
ÀîÊ¥»°Ïº¤µ¤ó¤Ï¾å¼ê¤À¤«¤é¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¸¶Â§¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Îµ»½Ñ¤Ï¿Í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÏÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤·¤«Ê¹¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢¿Í¤«¤éÂº·É¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¢£¥Ð¥ó¥«¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¸ª¤Î¹â¤µ¡×¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò¾å¤²¤ë
¡ÖËÍ¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Á°È¾¤ÏÀäÂÐ¸À¤ï¤Ê¤¤¡£Á°È¾¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤»¤¤¤¼¤¤¤Ò¤È¤Ä¤«¤Õ¤¿¤Ä¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤«¤é¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ËÈ¿¤¹¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¿Í¤Î¼åÅÀ¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤³¤¬¶ì¼ê¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤é¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¡¢¿Í¤¬º®Íð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¸ª¤¬²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤¬°¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¿Í¤Ïº®Íð¤¹¤ë¤è¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¥Ð¥ó¥«¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ò¹ø¤Î¹â¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ª¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª¤í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤Ï½Ð¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤é½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¹¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ª¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ²¼¤í¤·¤¿¤é¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¿Í¤Ï½Ð¤Þ¤¹¡£Ã¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¡¢ÀÜÂÔ¥´¥ë¥Õ¤Ç¥Û¥¹¥ÈÌò¤Î¿Í¤Ï¥ë¡¼¥ë¤È¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥£¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÀÜÂÔ¥´¥ë¥Õ¤À¤È¤Ä¤¤À¼¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥»¥«¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤Î»þ¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ó¥«¡¼¤Ç¤Ï¹â¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤¹¤ë¿Í¤ÎÀµÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡¢Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÜÂÔ¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¢£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬Æ¬¤òÄ¾·â¡×ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È
¡Ö¤½¤ì¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¿Í¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï´ðËÜÅª¤ËÁ°Êý¤Ë¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¥×¥ì¡¼»þ´ÖÃ»½Ì¤Î¤¿¤á¤ËÁá¤¯¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Á°Êý¤Ø¤¤¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï±¦¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¡£¿Í¤¬¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÇÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î±¦Â¦¤Ë¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤Ïº¸¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤±¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢º¸¤ÎÁ°Êý¤Ë¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ó¥«¡¼¤ÇÂÇ¤Ä»þ¤â¡¢¶á¤¯¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¿Í¤ÎÆ¬¤òÄ¾·â¤·¤¿¤Î¤ò2²ó¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Æ¬¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¥Ð¥¿¥Ã¤ÈÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤½¤Î¿Í¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤Ê¤ó¤Æ¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë´í¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿Í¤¬ÂÇ¤Ä¤È¤³¤í¤Ë¶á´ó¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ì¤Ï´í¤Ê¤¤¡£»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥«¡¼¤Ë¸Â¤é¤ºÅö¤¿¤Ã¤¿¤é¡¢°¤¤¤Î¤ÏÂÇ¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤òÅö¤Æ¤¿¿Í¤ÏÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¢£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÈÀÜÂÔ¾å¼ê¤Î¶¦ÄÌÅÀ
ÀîÊ¥¤µ¤ó¤Ï¤Õ¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÜÂÔ¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤¿¿Í¤«¤Ê¡×
¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÀîÊ¥¤µ¤ó¤âÂåÉ½´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Ä¹¤¤Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÀîÊ¥¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥´¥ë¥Õ¤ÎÀÜÂÔ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¶µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤ÏÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£»î¹çÃæ¤ËÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»î¹çÃæ¤ËÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Ê¤ë¡£
ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ï¡Øº£°ìÈÖ²¿¤¬°¤¤¤«¡¢¤³¤³¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤À¤±¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¡£¥´¥ë¥Õ¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÅÙ¤Ë3¤Ä¤â4¤Ä¤â»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¤ÈÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÁª¼ê¤Ï²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÅÁ¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡£¤³¤ì¤¬¸¶Â§¡£ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ï¤½¤³¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÀÜÂÔ¥´¥ë¥Õ¤ò¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»î¹çÃæ¤Ë¤Ï¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥Ü¡¼¥ë¤ò»ß¤á¤º¤Ë¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥Ñ¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤â¤¦¾¯¤·°Õ¼±¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¼¨¤ò¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£º£¤Û¤ÉÂåÉ½´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤»þÂå¤Ï¤Ê¤¤
À¤³¦³Æ¹ñ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î´ÆÆÄ¤Ï¤¢¤ì¤³¤ì¤È»Ø¼¨¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ¥´¥ë¥ÕÀÜÂÔ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â¥³¡¼¥¹¾å¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¿¹ÊÝ¡Ê°ì¡Ë´ÆÆÄ¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÀÜÂÔ¤â¤¦¤Þ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£º£¤Û¤ÉÂåÉ½´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤»þÂå¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤«¤Ä¤Æ¤Î»þÂå¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤â³°¹ñ¿Í¤Ç¤â´ÆÆÄ¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Ê¤ÉÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î»ØÆ³·Ð¸³¤¬¼ç¤À¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬¤º¤·¤â¡ØÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î´ÆÆÄ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬Æü¾ïÅª¤Ë²¤½£¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¾ï¤ËÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î»Ø¼¨¤äÀï½Ñ¤ò½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê´ÆÆÄ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÏÂåÉ½Áª¼ê¤«¤é¡Ø¤¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³¤³°¤Î´ÆÆÄ¤È¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£Áª¼ê¤ÎÂçÈ¾¤¬²¤½£¤Î¼çÍ×5Âç¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¡¢Ä¶°ìÎ®¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆü¾ïÅª¤ËÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¡ØÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¦¤Á¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î´ÆÆÄ¤È°ã¤¦¤Ê¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤¦¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¢£½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ø¤Î¥±¥¢¤¬¤¹¤´¤¤
¡ÖÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î¾õ¶·¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ë²¿¤ò¤É¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¤³¤¦¤·¤í¡¢¤¢¤¢¤·¤í¡Ù¤È°ìÊýÅª¤Ë·¿¤Ë¤Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¡¢ÉáÃÊ¥¯¥é¥Ö¤ÇÈæ³ÓÅª¼«Í³¤Ë¥×¥ì¡¼¤·ÆÃÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤±Í×µá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¤Ç¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤ËÇû¤ë¤è¤¦¤Ê»ØÆ³¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤ä¹Í¤¨¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ç¹Ô¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦»Ø¿Ë¤ò¼¨¤¹¤È¤³¤í¡£¤Þ¤º¡ØÊ¹¤¯¡Ù¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÜÂÔ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Û¥¹¥È¤Ï¤¢¤¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤³¤ì¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤È°ìÊýÅª¤Ë¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¡¢Áê¼ê¤«¤é¹¥¤ß¤òÊ¹¤¯¤³¤È¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤óÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ê¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ø¤Î¥±¥¢¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ì¤â½½Ê¬¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÆüËÜ¤ËÍè¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÈÇ§¤á¤¿Áª¼ê¤È¤½¤ì°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤È¤Ç¤Ï¡¢ÀÜ¤·Êý¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¶èÊÌ¤ò¤Ä¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÁÈÃæ¿´¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êºÙ¤«¤¤»Ø¼¨¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤Ï¼«Ê¬¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ê¤¤¤È¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤òÇÄ°®¤·¤¤ì¤Ê¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡×
¢£¥³¥ó¥Ú¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤Ï¡Ö¾ÞÉÊ¡×¤Ë¹þ¤á¤ë
¡Ö¤·¤«¤·¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢½ÐÈÖ¤Î¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤âÌÜ¤òÇÛ¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ðµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¸½¤Ë¡¢»î¹ç¤´¤È¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ø¤Î¥±¥¢¤¬¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÄÌ»»¤Ç6Ç¯¤âÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¥´¥ë¥ÕÀÜÂÔ¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ë¡£ÀîÊ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¼«¿È¤¬´´»ö¤òÌ³¤á¤ëÂç¤¤Ê¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤ò20Ç¯°Ê¾å¤â¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÜÂÔ¤ËÅØ¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥³¥ó¥Ú¤Î¾ÞÉÊ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ÇÃ¯¤Ë¤É¤¦ÅÏ¤¹¤«¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯µ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆâÎØ¤Î¿Í´Ö¤ËÎÉ¤¤¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÌÀ³Î¤À¡£
ÀîÊ¥¤µ¤ó¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ú¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Î¾ì¹ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£½ç°Ì¼«ÂÎ¤Ï¥ë¡¼¥ë¡Ê¥À¥Ö¥ë¥Ú¥ê¥¢¤Ê¤É¡Ë¤Ç·è¤Þ¤ë¤Î¤ÇÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¾ÞÉÊ¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£3°Ì¤è¤ê¤â5°Ì¤Î¾ÞÉÊ¤¬¤è¤¯¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ú¤Ë²¿ÅÙ¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤â¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ÏÉ¬¤º²¿¤«Åö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾ÞÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢¾Þ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÊ¬¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿´¸¯¤¤¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¡ØÊ¬¤±¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡Ù¤È¤Ï»ä¤«¤é¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¡×
¢£¥¹¥³¥¢100Á°¸å¤Î¿Í¤Ë¤³¤½´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦
¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï»ä¤¬2°Ì¡¢3°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾ÞÉÊ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼çºÅ¼Ô¤Ï¾ÞÉÊ¤ò¼Âà¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¥Û¥¹¥ÈÂ¦¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£²áµî¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤È¤Î½ÅÊ£¤â¥À¥á¤Ç¤¹¡£Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¡¢¤¢¤Þ¤ê¥´¥ë¥Õ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤Êý¡ÊÎã¤¨¤Ð¥¹¥³¥¢100Á°¸å¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥À¥Ö¥ë¥Ú¥ê¥¢¤Ï±£¤·¥Û¡¼¥ë¼¡Âè¤Ç¥Ï¥ó¥Ç¤¬Â¿¤¯¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¾å°Ì¤ËÍè¤Ê¤¤Êý¤Ç¤âÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£±£¤·¥Û¡¼¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×»»½ÐÊýË¡¤âÊÑ¤¨¤Æ¡¢½ç°ÌÉ½¤ò3ÄÌ¤êºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇÅ¬¼Ô¤òÍ¥¾¡¼Ô¤Ë·è¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¼Â¤ÏËÍ¤¬¹Í¤¨¤¿¤³¤È¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬ÌÜÅª¤Î¥³¥ó¥Ú¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢ÀÎ¡¢ËÍ¼«¿È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å3ÄÌ¤êºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ëÀ½Â¤¤Î¥â¥ë¥Æ¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤¬°ìÈÖ±óÊý¡Ê¹Åç¸©¡Ë¤«¤éÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤ª¾ù¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡¥«¥Ã¥×¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡Ø¤³¤ì¤Ï¼ÒÆâÊó¤ËºÜ¤»¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡×
¢£¾¡¼Ô¤ÈºÇ²¼°Ì¤ËÎÉ¤¤¾ÞÉÊ¤ò½Ð¤¹ÍýÍ³
¡Ö¸åÆü¡¢¤½¤Î¼ÒÆâÊó¤ò¸«¤¿¤é¡¢°ìÌÌ¤Ë¡Ø¡Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç¡ËÍ¥¾¡¥«¥Ã¥×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡£ÊÌ¤Ë´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤è¤Û¤É´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
ÀÜÂÔ¥³¥ó¥Ú¤ÎÍ¥¾¡¾ÞÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ËÆ£Ãé¤Î²¬Æ£Àµ¹²ñÄ¹¤â¤Þ¤¿ºÙ¤«¤¯¿À·Ð¤ò»È¤¦¡£Í¥¾¡¼Ô¤È¥Ö¡¼¥Ó¡¼¡ÊºÇ²¼°Ì¡Ë¤Î¿Í¤ËÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÎÉ¤¤¾ÞÉÊ¤ò½Ð¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ö¡¼¥Ó¡¼¾Þ¤ò¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡¢¾ÞÉÊ¤ò¤â¤é¤¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¤â¤é¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¡¢´î¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÎ®¤ÎÀÜÂÔ¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÅÏ¤¹¾ÞÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈë½ñ¤Þ¤«¤»¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤ÊÀÜÂÔÁê¼ê¡×
ÀîÊ¥¤µ¤ó¤ÏÊ¸²½·®¾Ï¤Î¼õ¾Ï¼Ô¤À¡£ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤Ï¿å±Ë¤Î¸Å¶¶×¢Ç·¿Ê¡Ê2008Ç¯¡Ë¤È¡¢Ìîµå¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤ÈÀîÊ¥¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¼õ¾Ï¤Î½Ë²ì²ñ¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤¿»þ¡¢ÀîÊ¥¤µ¤ó¤Ï±ü¤µ¤Þ¤Î¹¯»Ò¤µ¤ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ï¥°¤·¤¿¡£500¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÊ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ï¥°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿»þ¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¡ÖÀîÊ¥¤µ¤ó¤ÏÀÜÂÔ¤ÎÌ¾¿Í¤À¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤è¤ê¤â±ü¤µ¤ó¤òÀÜÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£
¤½¤Î´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢ÀîÊ¥¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ê¡ØÀÜÂÔ¡ÙÁê¼ê¤Ï±ü¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÀÜÂÔ¤Î´Õ(¤«¤¬¤ß)¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤«¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï±ü¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¸ý¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»Å»ö¤ÇË»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îº¢¤«¤é¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÁ°¤Ç¤âÊ¿µ¤¤Ç¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡Ê±ü¤µ¤Þ¤Î¹¯»Ò¤µ¤ó¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²¶¤ÏËÜÅö¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡£ËèÆü¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¤·¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡Ù
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¿µ¤¤Ç¸À¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢½÷Ë¼¤Ï·è¤Þ¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´°Á´¤ËÌµ»ë¤Ç¤¹¡×
¢£Ìµ»ë¤µ¤ì¡¢¤Ò¤Ã¤Ñ¤¿¤«¤ì¤Æ¤â¥Ï¥°¤·¤è¤¦
¡Ö¤¿¤È¤¨Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¡Ø¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆü¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¹¯»Ò¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡£¸Æ¤ÓÊý¤â¾ï¤Ë·É°Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÉ¬¤º¡¢¹¯»Ò¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ê¸²½·®¾Ï¤Î»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷Ë¼¤Ï»ä¤¬¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£½÷Ë¼¤Ï¡Ø¤É¤¦¤»¾éÃÌÈ¾Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤à¤í¤ó¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Æâ¿´¤Ç¤Ï¤Í¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢½÷Ë¼¤Ë¤Ï¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¤ªÎé¤ò¸À¤¦¤«¤é¤Ê¡Ù¤È»öÁ°¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£¡Ø¤½¤Î»þ¤ÏËÍ¤Î²£¤ËÍè¤Æ´¶¼Õ¤Î¤³¤È¤Ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë¡Ø¥Ï¥°¤¹¤ë¤¾¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤ËµñÈÝ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÍÁ°¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡Ä¡Ä¤È·ù¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¥Ñ¡¼¥Æ¥£ÅöÆü¡¢Âè°ìÀ¼¤Ç¡Ø¹¯»Ò¤µ¤ó¡¢¥Ï¥°¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÆü¡¢¤½¤Î»þ¡¢»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤é¡¢½÷Ë¼¤Ï¥Ï¥°¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊý¤Ç¡¢Êú¤´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢É¬»à¤Ë»ä¤Î¼ê¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¤â¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢±ü¤µ¤ó¤òÀÜÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ÍÁ°¤Ç´¶¼Õ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¡£»õ¤ÎÉâ¤¯¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüÌë¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¿ÍÀ¸¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡×
ÀÜÂÔ¤Î¶Ë°Õ¤Ï¥Ï¥°¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤â¿È¶á¤Ê¿Í¤ò¥Ï¥°¤¹¤ë¡£ÀîÊ¥¹¯»Ò¤µ¤ó¤ÏÀîÊ¥»°Ïº¤Î¥Ï¥°¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤ÆÉ¬»à¤ËÄñ¹³¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºÊ¤ÏÃ¶Æá¤Î¥Ï¥°¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¿ÍÁ°¤ÇºÊ¤ò¥Ï¥°¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀÜÂÔ¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÆñÅÙ¤¬¹â¤¤¡£²¼¼ê¤¹¤ë¤È¡¢¤Ò¤Ã¤Ñ¤¿¤«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÌîÃÏ Ãá²Å¡Ê¤Î¤¸¡¦¤Ä¤Í¤è¤·¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È
1957Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Ë¡£¿ÍÊª¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿©¤äÈþ½Ñ¡¢³¤³°Ê¸²½¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ø¥È¥è¥¿¤Î´íµ¡´ÉÍý ¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤â¡Ö¹õ»ú²½¡×¤Ç¤¤ëÄìÎÏ¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¹âÁÒ·ò¥¤¥ó¥¿¥ô¥å¡¼¥º¡Ù¡ØÆüËÜ°ì¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ø¥¥ã¥ó¥Æ¥£Êª¸ì¡Ù¡Ø¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃ£¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ø°ìÎ®¤¿¤Á¤Î½¤¶È»þÂå¡Ù¡Ø¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÈþ¿©Î¹¹Ô¡Ù¡ØµþÌ£Êª¸ì¡Ù¡Ø¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ò¸Æ¤ó¤ÀÃË¡Ù¡Ø¥È¥è¥¿Êª¸ì¡Ù¡ÊÀé½»Çî²òÀâ¡¢¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÌ¾ÌçºÆÀ¸ ÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥ÖÊª¸ì¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡Ø°ËÆ£Ãé ºâÈ¶·Ï¤òÄ¶¤¨¤¿ºÇ¶¯¾¦¿Í¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¡ØTOKYO¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Êª¸ì¡Ù¤Ç¥ß¥º¥Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¾ÞÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡£Î¹¤Î»¨»ï¡Ø¥Î¥¸¥å¡¼¥ë¡Ù¡ÊJTB¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ë¤Æ¡Öµð¾¢¤ÎÌ¾²è¤òË¬¤Í¤Æ¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£
¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È ÌîÃÏ Ãá²Å¡Ë