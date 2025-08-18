最大震度７を観測した、昨年１月の能登半島地震では墓石が倒壊するなどの被害も相次いだ。

墓の修理や維持は、生活再建を進める被災者にとって負担が大きく、被災を機に墓石を撤去して遺骨を共同墓地などに移す「墓じまい」の動きが広がりつつある。（高岡支局 原中翔輝）

能登半島地震で６７００棟超の住宅が被害を受けた富山県氷見市。石川県境にほど近い姿地区の長福寺では、約１００基ある墓のほとんどが倒壊したり、墓石がずれたりした。発生から１年半以上が過ぎた今も、ブルーシートがかかったままの墓もある。

「墓じまいしたい」「壊れた墓を直すより、共同墓地に入りたい」

地震から間もなく、そんな声が檀家（だんか）から、北鹿渡（きたかど）文照住職（７８）の元に寄せられるようになった。要望に応じて昨年７月、個人の管理が不要な共同墓地を境内に建てると、これまでに１０家族が墓じまいして、遺骨を移した。

利用者の男性（７７）は、先祖３代が眠る墓が地震で倒壊した。「自宅も壊れて解体し、余裕がない。墓の建て直しに費用をかけるより、共同墓地に入れた方がよいと思った」と話す。

墓じまいの相談は７０〜８０歳代の高齢者からが多い。北鹿渡さんは「地区外に出る若者が多く、墓を継ぐ人が地元にいない高齢世帯は将来の墓の維持に不安が大きいのだろう」と話す。

◇

能登半島の被災自治体でも、墓じまいや墓の引っ越しに必要な「改葬許可」の件数が大幅に増えている。

石川県志賀町では２０２４年度が５１件と、前年度の３倍超に増えた。すべて地震で被害を受けたのが理由で、町住民課は「申請が行われないケースもあり、実際の墓じまいはもっと多いのでは」と推測する。

輪島市でも前年度比約７倍の１１７件、珠洲市も同４割増の４４件に上った。

同市飯田町の西勝寺では、最大震度６強の激しい揺れで約１００基ある墓の半数以上が倒れた。１０家族以上から、境内の納骨堂に遺骨を移したいと相談があった。寺を管理する西山益美さん（７５）は、「被災者の生活再建が少しずつ進み、お墓に目が向くようになったのでは」と話す。

被災地の宗教事情に詳しい大阪大の稲場圭信教授（宗教社会学）は「全国で過疎化や高齢化による墓じまいが進んでいたところに地震が起き、一気に加速した」と分析。「先祖代々の墓や寺との関係を大切にしてきた地域で墓じまいが進めば、地域共同体のつながりがますます弱まる」と懸念している。