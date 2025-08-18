人気ユーチューバー・てんちむが、キャミワンピの抜群スタイルからのぞく背中のタトゥーを大胆に披露した。

１８日にアップしたインスタグラムで「毛糸の仕事で行ったのですが、おやや？遊んでるように見えますね…？」とつづり、白いキャミソールタイプのトップス姿やノースリーブのミニワンピ姿などの画像をアップ。背中にある羽のタトゥーや腕にあるタトゥーも公開した。また、ストーリーズでは「海外にいる風を出していますがもう日本に帰ってきてます」とすでに帰国していることも明かした。

この投稿には「スベスベ美天使に羽根」「完璧だ！」「めっちゃかわいすぎる」「ビジュもスタイルも素晴らしい」「え、てんちむちゃん美しすぎない？？」などの声が届いている。

てんちむは２０２３年１０月から無期限活動休止に入り、昨年４月２６日に自身のＳＮＳで出産したことを発表。「この活動休止中に母になったことをご報告いたします。自分の意思で結婚はせずに、シングルマザーとして子どもを育てています」と明かした。同５月に自身のユーチューブチャンネルで、すべての活動を再開することを伝えた。