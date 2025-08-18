　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月18日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 111(　　 111)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　44(　　　44)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　91(　　　91)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 459(　　 459)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　29(　　　29)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1636(　　1636)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1870(　　 927)
　　　　　 　 　12月限　　　　 101(　　　59)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 167(　　 135)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 70537(　 28699)
　　　　　 　 　10月限　　　　 186(　　　76)
　　　　　 　 　11月限　　　　　14(　　　 4)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 630(　　 340)
　　　　　 　 　12月限　　　　　16(　　　 8)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 37645(　 16483)
　　　　　 　 　10月限　　　　 144(　　　42)
　　　　　 　 　11月限　　　　　27(　　　 3)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　87(　　　87)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4031(　　4031)
　　　　　 　 　10月限　　　　　84(　　　84)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 302(　　 302)
　　　　　 　 　12月限　　　　　22(　　　22)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 16790(　 16790)
　　　　　 　 　10月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

