主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月18日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月18日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 111( 111)
TOPIX先物 9月限 44( 44)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 91( 91)
日経225ミニ 9月限 459( 459)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 29( 29)
日経225ミニ 9月限 1636( 1636)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1870( 927)
12月限 101( 59)
TOPIX先物 9月限 167( 135)
日経225ミニ 9月限 70537( 28699)
10月限 186( 76)
11月限 14( 4)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 630( 340)
12月限 16( 8)
日経225ミニ 9月限 37645( 16483)
10月限 144( 42)
11月限 27( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 87( 87)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 9月限 4031( 4031)
10月限 84( 84)
11月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 302( 302)
12月限 22( 22)
TOPIX先物 9月限 11( 11)
日経225ミニ 9月限 16790( 16790)
10月限 14( 14)
11月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
