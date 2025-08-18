　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月18日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1620(　　 514)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 683(　　 551)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2834(　　2798)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 161(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2036(　　1103)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 1(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 720(　　 210)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 704(　　 426)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4540(　　1959)
　　　　　 　 　12月限　　　　2000(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3085(　　3075)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 420(　　 409)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2217(　　1155)
　　　　　 　 　12月限　　　　　98(　　　70)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 239(　　 189)
　　　　　 　 　12月限　　　　　12(　　　12)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 89517(　 41061)
　　　　　 　 　10月限　　　　 181(　　 105)
　　　　　 　 　11月限　　　　　40(　　　28)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 801(　　 529)
　　　　　 　 　12月限　　　　　56(　　　42)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 47935(　 22399)
　　　　　 　 　10月限　　　　 156(　　　48)
　　　　　 　 　11月限　　　　　22(　　　10)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5888(　　5888)
　　　　　 　 　10月限　　　　 131(　　 131)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 577(　　 577)
　　　　　 　 　12月限　　　　　79(　　　79)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 29038(　 29038)
　　　　　 　 　10月限　　　　　24(　　　24)
　　　　　 　 　11月限　　　　　28(　　　28)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース