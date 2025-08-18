主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月18日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月18日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1620( 514)
TOPIX先物 9月限 683( 551)
日経225ミニ 9月限 2834( 2798)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 161( 0)
TOPIX先物 9月限 2036( 1103)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 0)
TOPIX先物 9月限 720( 210)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 704( 426)
12月限 7( 7)
TOPIX先物 9月限 4540( 1959)
12月限 2000( 0)
日経225ミニ 9月限 3085( 3075)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 420( 409)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1( 1)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2217( 1155)
12月限 98( 70)
TOPIX先物 9月限 239( 189)
12月限 12( 12)
日経225ミニ 9月限 89517( 41061)
10月限 181( 105)
11月限 40( 28)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 801( 529)
12月限 56( 42)
日経225ミニ 9月限 47935( 22399)
10月限 156( 48)
11月限 22( 10)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8( 8)
日経225ミニ 9月限 5888( 5888)
10月限 131( 131)
11月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 577( 577)
12月限 79( 79)
日経225ミニ 9月限 29038( 29038)
10月限 24( 24)
11月限 28( 28)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
