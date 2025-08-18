【レポート】THE RAMPAGE×FANTASTICSメンバー全員集合！『ランファンQUEST DX ～1万人を熱狂させよ!!～』が大盛況

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TBSにて毎週火曜深夜に放送中（※一部地域を除く）の『ランファンQUEST』の、初となるアリーナ規模でのイベント『ランファンQUEST DX ～1万人を熱狂させよ!!～』が、8月9日にLaLa arena TOKYO-BAYにて開催された。

■後藤拓磨がリーダーを務める「トリプルG」と澤本夏輝がリーダーを務める「パスターズ」が激突

THE RAMPAGEとFANTASTICSの2組がタッグを組み、全国の会場を満席にすべく、毎週様々な“クエスト”に奮闘している『ランファンQUEST』。番組スタートから約1年4ヵ月、毎週様々なクエストに挑戦してきたメンバーたちだが、今回のイベントで初めて両グループのメンバー24名全員が集合した。

本イベントでは、THE RAMPAGEの後藤拓磨がリーダーを務める「トリプルG」と、FANTASTICSの澤本夏輝がリーダーを務める「パスターズ」の2チームに分かれ、これまで番組で挑戦してきた様々なクエストで対戦。総合MCはFANTASTICSのリーダーの世界、実況は杉山真也TBSアナウンサーが務め、会場の観客約1万人とともに、勝負の行方を見守った。

16時過ぎ、会場が暗転すると、センタービジョンに流れ出した“カッコ良いOP映像”。映像が終了すると、岩谷翔吾・鈴木昂秀・世界・瀬口黎弥の4人が合唱隊に扮してステージに登場。EXILEの「道」を合唱し、観客約1万人をさっそく魅了した。

続いて、RIKU・後藤拓磨・佐藤大樹・澤本夏輝の4名がステージに登場し、チアリーディングを披露。他のメンバーも客席横の通路から登場し、ついに番組開始以来初のメンバー24名全員が勢揃いのイベントがスタートした。

冒頭で披露された“カッコ良いOP映像” “合唱” “チアリーディング”は、これまで彼らが番組の中で挑戦してきたクエストの一部だ。

「トリプルG」と「パスターズ」の2チームに分かれたメンバーたちは、ここから「チーム対抗椅子取りチャレンジ」「LDHクイズ」「胸キュンコメント力対決」など、8つのクエストで競い合い、勝利チームを決定。負けたチームのリーダーには、最後に“あるお仕置き”が用意されている。

■川村壱馬が“海賊姿”で「竹馬」、八木勇征が“ヴァンパイア姿”で「ホッピング」

「壁を乗り越えろ！陣考案・ランダム障害物競走」では、腹筋15回、コスプレBOXでの早着替え、抽選で竹馬や三輪車などを獲得し、それを使って移動する移動アイテムゾーン、ぐるぐるバットの4つのチェックポイントをクリアして1位を目指す。コスプレBOXにはそれぞれ別の衣装が用意されており、落ち武者・幼稚園児・王子様などメンバーたちのコスプレ姿に会場のファンも大熱狂。

第3レースでは、川村壱馬が“海賊”、八木勇征が“ヴァンパイア”のコスプレで登場し、会場のボルテージも最高潮に。しかし、次の移動アイテムゾーンで川村が「竹馬」、八木が「ホッピング」を獲得すると、まさかの展開に…!?

また、「一万人かくれんぼ！会場内に隠れたLIKIYAを探せ！」と題し、会場内に隠れたLIKIYAをメンバーたちが客席へ捜索しに行くという、イベントならではの観客協力型のクエストも。会場内に紛れたLIKIYAのお面を付けた“ダミーLIKIYA”たちに翻弄されながらも、会場内を捜索するメンバーたち。まさかの場所に隠れるLIKIYAを、メンバーたちは制限時間内に見つけることができるのか？

他にも、“りっちゃんなっちゃんコンビのヌルヌル”や“世界3位に輝いたむかで競争チーム”など、この番組でしか観られなかったメンバーの姿を続々と披露。大熱狂のなか、すべてのクエストが終了。果たして、どちらのチームが勝利したのか？ お仕置きを受けたのは後藤か、澤本か!?

本イベントの模様は、8月18日18時から9月15日23時59分までの期間限定でアーカイブ配信を実施。詳細は番組サイトにてチェックしよう。

■イベント終了直後の大反省会では、あわやメンバー間で内紛勃発!?

イベント終了直後には、メンバー全員で次のイベントに向けた大反省会を実施。イベント中には言えなかったメンバーたちの本音や裏話が炸裂。イベント終了直後だからこそ暴露された“あるメンバーへの不満”や“あのクエストの裏話”に、あわやメンバー間で内紛勃発!?

ここでしか聞けないイベントの裏話や本音が満載の大反省会の模様は、8月26日の放送で公開される。

