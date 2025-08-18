外国証券 先物取引高情報まとめ（8月18日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月18日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8277( 8114)
12月限 71( 71)
TOPIX先物 9月限 8045( 8045)
日経225ミニ 9月限 117444( 117444)
10月限 2075( 2075)
11月限 31( 31)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3746( 3746)
12月限 76( 76)
TOPIX先物 9月限 5648( 5648)
日経225ミニ 9月限 62679( 62679)
10月限 1122( 1122)
11月限 48( 48)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 147( 54)
TOPIX先物 9月限 329( 329)
日経225ミニ 9月限 509( 509)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 410( 163)
TOPIX先物 9月限 798( 756)
日経225ミニ 9月限 4573( 4157)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1203( 987)
12月限 6( 6)
TOPIX先物 9月限 1027( 1027)
日経225ミニ 9月限 4194( 4194)
10月限 41( 41)
11月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 199( 159)
TOPIX先物 9月限 439( 439)
日経225ミニ 9月限 1722( 1722)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 782( 782)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 1249( 1249)
日経225ミニ 9月限 11693( 11693)
10月限 23( 23)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 118( 118)
TOPIX先物 9月限 117( 117)
12月限 2( 2)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 176( 176)
TOPIX先物 9月限 48( 48)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 435( 435)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
