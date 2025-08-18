　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月18日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　8277(　　8114)
　　　　　 　 　12月限　　　　　71(　　　71)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　8045(　　8045)
日経225ミニ　 　 9月限　　　117444(　117444)
　　　　　 　 　10月限　　　　2075(　　2075)
　　　　　 　 　11月限　　　　　31(　　　31)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3746(　　3746)
　　　　　 　 　12月限　　　　　76(　　　76)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5648(　　5648)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 62679(　 62679)
　　　　　 　 　10月限　　　　1122(　　1122)
　　　　　 　 　11月限　　　　　48(　　　48)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 147(　　　54)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 329(　　 329)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 509(　　 509)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 410(　　 163)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 798(　　 756)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4573(　　4157)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1203(　　 987)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1027(　　1027)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4194(　　4194)
　　　　　 　 　10月限　　　　　41(　　　41)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 199(　　 159)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 439(　　 439)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1722(　　1722)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 782(　　 782)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1249(　　1249)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 11693(　 11693)
　　　　　 　 　10月限　　　　　23(　　　23)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 118(　　 118)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 117(　　 117)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 176(　　 176)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　48(　　　48)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 435(　　 435)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

