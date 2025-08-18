　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月18日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 25507(　 24077)
　　　　　 　 　12月限　　　　 460(　　 160)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 21409(　 21080)
日経225ミニ　 　 9月限　　　236411(　236411)
　　　　　 　 　10月限　　　　5552(　　5552)
　　　　　 　 　11月限　　　　 171(　　 171)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 18041(　 16473)
　　　　　 　 　12月限　　　　1148(　　 798)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 24464(　 22440)
　　　　　 　 　12月限　　　　　30(　　　30)
日経225ミニ　 　 9月限　　　129903(　129903)
　　　　　 　 　10月限　　　　3370(　　3370)
　　　　　 　 　11月限　　　　 163(　　 163)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 510(　　 440)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2433(　　 381)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5003(　　5003)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4170(　　2255)
　　　　　 　 　12月限　　　　 300(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2593(　　1692)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3861(　　3835)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3024(　　2554)
　　　　　 　 　12月限　　　　　25(　　　25)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7541(　　4997)
　　　　　 　 　12月限　　　　2000(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　7621(　　7621)
　　　　　 　 　10月限　　　　 119(　　 119)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 7(　　　 7)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1249(　　1199)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3471(　　2793)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5535(　　5519)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2736(　　2196)
　　　　　 　 　12月限　　　　 275(　　　25)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3329(　　3329)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 24372(　 24372)
　　　　　 　 　10月限　　　　　20(　　　20)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 464(　　 464)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 498(　　 498)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 153(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 201(　　 201)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 315(　　 315)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 586(　　 577)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 553(　　 553)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース