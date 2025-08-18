外国証券 先物取引高情報まとめ（8月18日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月18日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 25507( 24077)
12月限 460( 160)
TOPIX先物 9月限 21409( 21080)
日経225ミニ 9月限 236411( 236411)
10月限 5552( 5552)
11月限 171( 171)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 18041( 16473)
12月限 1148( 798)
TOPIX先物 9月限 24464( 22440)
12月限 30( 30)
日経225ミニ 9月限 129903( 129903)
10月限 3370( 3370)
11月限 163( 163)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 510( 440)
TOPIX先物 9月限 2433( 381)
日経225ミニ 9月限 5003( 5003)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4170( 2255)
12月限 300( 0)
TOPIX先物 9月限 2593( 1692)
日経225ミニ 9月限 3861( 3835)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3024( 2554)
12月限 25( 25)
TOPIX先物 9月限 7541( 4997)
12月限 2000( 0)
日経225ミニ 9月限 7621( 7621)
10月限 119( 119)
11月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1249( 1199)
TOPIX先物 9月限 3471( 2793)
日経225ミニ 9月限 5535( 5519)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2736( 2196)
12月限 275( 25)
TOPIX先物 9月限 3329( 3329)
日経225ミニ 9月限 24372( 24372)
10月限 20( 20)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 464( 464)
TOPIX先物 9月限 498( 498)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 153( 0)
12月限 100( 0)
TOPIX先物 9月限 201( 201)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 315( 315)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 586( 577)
TOPIX先物 9月限 553( 553)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
