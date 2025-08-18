「日経225オプション」9月限プット手口情報（18日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
◯4万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 17( 11)
BNPパリバ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
JPモルガン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万3125円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 12( 8)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万4000円プット
取引高(立会内)
SBI証券 7( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯4万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
◯4万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 17( 11)
BNPパリバ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
JPモルガン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万3125円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 12( 8)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万4000円プット
取引高(立会内)
SBI証券 7( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース