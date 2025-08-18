「日経225オプション」9月限プット手口情報（18日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
SBI証券 9( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 333( 233)
BNPパリバ証券 53( 53)
ソシエテジェネラル証券 45( 45)
ビーオブエー証券 30( 30)
SBI証券 41( 29)
JPモルガン証券 22( 22)
楽天証券 21( 21)
松井証券 21( 21)
サスケハナ・ホンコン 10( 10)
三菱UFJeスマート 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
安藤証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
豊証券 1( 1)
ゴールドマン証券 100( 0)
◯4万3125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
楽天証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
野村証券 1932( 0)
SBI証券 2( 0)
◯4万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 230( 60)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
BNPパリバ証券 10( 10)
ビーオブエー証券 10( 10)
JPモルガン証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 3( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
野村証券 928( 0)
◯4万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 303( 103)
BNPパリバ証券 22( 22)
SBI証券 20( 18)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
ビーオブエー証券 10( 10)
松井証券 9( 9)
JPモルガン証券 7( 7)
Jトラストグローバル 4( 4)
