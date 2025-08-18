　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万4750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　37(　　37)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 9(　　 9)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 2)


◯4万4625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万4500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 186(　 186)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 150(　 150)
バークレイズ証券　　　　　　　　55(　　55)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　50(　　50)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　70(　　30)
シティグループ証券　　　　　　　20(　　20)
楽天証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　23(　　23)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　16(　　14)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)


◯4万4125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万4000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　99(　　99)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　74(　　62)
楽天証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 113(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 100(　　 0)


◯4万3875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万3750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　20(　　20)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　20(　　14)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)


◯4万3625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　52(　　52)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　46(　　34)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース