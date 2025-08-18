「日経225オプション」9月限コール手口情報（18日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 37( 37)
BNPパリバ証券 9( 9)
楽天証券 6( 6)
岩井コスモ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
SBI証券 4( 2)
◯4万4625円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 186( 186)
三菱UFJ証券 150( 150)
バークレイズ証券 55( 55)
BNPパリバ証券 50( 50)
SBI証券 70( 30)
シティグループ証券 20( 20)
楽天証券 15( 15)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
SBI証券 16( 14)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万4125円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 99( 99)
SBI証券 74( 62)
楽天証券 13( 13)
BNPパリバ証券 113( 13)
松井証券 10( 10)
インタラクティブ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 100( 0)
◯4万3875円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 20( 14)
BNPパリバ証券 6( 6)
楽天証券 5( 5)
モルガンMUFG証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
SBI証券 5( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
SBI証券 46( 34)
楽天証券 10( 10)
BNPパリバ証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
