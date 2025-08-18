「日経225オプション」9月限コール手口情報（18日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 335( 85)
BNPパリバ証券 28( 28)
SBI証券 34( 26)
ソシエテジェネラル証券 266( 16)
楽天証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 316( 316)
三菱UFJeスマート 119( 119)
SBI証券 114( 78)
ソシエテジェネラル証券 68( 68)
BNPパリバ証券 62( 62)
サスケハナ・ホンコン 57( 57)
松井証券 35( 35)
楽天証券 32( 32)
山和証券 1( 1)
◯4万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 76( 76)
SMBC日興証券 40( 40)
BNPパリバ証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
SBI証券 36( 14)
三菱UFJeスマート 11( 11)
楽天証券 4( 4)
日産証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯4万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 11( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1716( 766)
モルガンMUFG証券 300( 300)
ソシエテジェネラル証券 446( 146)
BNPパリバ証券 214( 114)
ゴールドマン証券 202( 102)
みずほ証券 100( 100)
SBI証券 199( 97)
UBS証券 75( 75)
楽天証券 61( 61)
岡三証券 45( 45)
インタラクティブ証券 31( 31)
松井証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
◯4万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 335( 85)
BNPパリバ証券 28( 28)
SBI証券 34( 26)
ソシエテジェネラル証券 266( 16)
楽天証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 316( 316)
三菱UFJeスマート 119( 119)
SBI証券 114( 78)
ソシエテジェネラル証券 68( 68)
BNPパリバ証券 62( 62)
サスケハナ・ホンコン 57( 57)
松井証券 35( 35)
楽天証券 32( 32)
山和証券 1( 1)
◯4万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 76( 76)
SMBC日興証券 40( 40)
BNPパリバ証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
SBI証券 36( 14)
三菱UFJeスマート 11( 11)
楽天証券 4( 4)
日産証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯4万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 11( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1716( 766)
モルガンMUFG証券 300( 300)
ソシエテジェネラル証券 446( 146)
BNPパリバ証券 214( 114)
ゴールドマン証券 202( 102)
みずほ証券 100( 100)
SBI証券 199( 97)
UBS証券 75( 75)
楽天証券 61( 61)
岡三証券 45( 45)
インタラクティブ証券 31( 31)
松井証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 4( 4)
マネックス証券 2( 2)