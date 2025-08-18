　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万4750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 335(　　85)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　28(　　28)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　34(　　26)
ソシエテジェネラル証券　　　　 266(　　16)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　43(　　43)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 9(　　 9)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 316(　 316)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 119(　 119)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 114(　　78)
ソシエテジェネラル証券　　　　　68(　　68)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　62(　　62)
サスケハナ・ホンコン　　　　　　57(　　57)
松井証券　　　　　　　　　　　　35(　　35)
楽天証券　　　　　　　　　　　　32(　　32)
山和証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　19)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　76(　　76)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　40(　　40)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　21(　　21)
ソシエテジェネラル証券　　　　　16(　　16)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　36(　　14)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　11(　　11)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
日産証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万4125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　42(　　42)
ソシエテジェネラル証券　　　　　14(　　14)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1716(　 766)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 300(　 300)
ソシエテジェネラル証券　　　　 446(　 146)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 214(　 114)
ゴールドマン証券　　　　　　　 202(　 102)
みずほ証券　　　　　　　　　　 100(　 100)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 199(　　97)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　75(　　75)
楽天証券　　　　　　　　　　　　61(　　61)
岡三証券　　　　　　　　　　　　45(　　45)
インタラクティブ証券　　　　　　31(　　31)
松井証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)