日東紅茶ブランドを展開する、三井農林は、ミルクとけだすティーバッグシリーズの新商品として「ミルクとけだすティーバッグ 黒糖烏龍 4袋入り」を8月25日から発売する。

秋冬シーズンのミルクティー需要の高まりに合わせ、ミルクとけだすティーバッグシリーズのラインアップを拡充。寒い季節のティータイムがもっと特別になる、そんな味わいを届ける。

「ミルクとけだすティーバッグ 黒糖烏龍4袋入り」はティースタンドでお馴染みの黒糖烏龍ミルクティーの味わいが楽しめる商品。烏龍茶と黒糖の香りが調和した甘いミルクティーとなっている。また、沖縄県産の黒糖を配合している。



「日東紅茶 ミルクとけだすティーバッグ 黒糖烏龍 4袋入り」

同社 開発担当 商品企画・マーケティング部 古谷野綾斗氏は、「牛乳を用意する必要がなく、お湯を注ぐだけで茶葉から淹れたミルクティーが楽しめる『手軽さ』『タイパ』の良さが魅力のミルクとけだすティーバッグシリーズから、黒糖烏龍を新たに発売する。ティースタンドでお馴染みの黒糖烏龍ミルクティーの味わいを好きなときに、好きな場所で、手軽に楽しんでもらいたいと思い、開発した。ティースタンドをよく利用している人はもちろん、紅茶好きの人々も、是非一度手に取ってもらえると嬉しい」とコメントしている。

［小売価格］330円（税別）

［発売日］8月25日（月）

三井農林＝https://www.mitsui-norin.co.jp