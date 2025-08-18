

左から：「uniball ZENTO スタンダードモデル」「同 フローモデル」

三菱鉛筆は、「すいすい書ける水性ボールペン」の「uniball ZENTO（ユニボール ゼント）」シリーズから、日常を離れた癒やしの時間に寄り添うことをテーマにした「uniball ZENTO スタンダードモデル」（インク色：黒／ボール径：0.38mm、0.5mm／軸色：全4色）、「uniball ZENTO フローモデル」（インク色：黒／ボール径：0.38mm、0.5mm／軸色：全2色）の新色を8月27日に発売する。

「uniball ZENTO」シリーズは、2月に発売して以降、シンプルで上質なデザインと新感覚のすいすいとした書き心地で好評を得ているという。

今回は「スタンダードモデル」「フローモデル」の2モデルに新色を追加する。デジタル化した現代社会において、毎日忙しくストレスも多い中でも自分と向き合う時間を大切にしたいという思いに、「気持ちがととのう」心地よいひと時を提供するボールペンとして、さらに多くの人に利用してもらえるラインアップを取り揃えた。日常を離れた旅先で自然に囲まれて過ごすようなリラックスした時間をイメージし、植物など自然から着想を得たカラーリングを採用した。

「uniball ZENTO（ユニボール ゼント）」シリーズは、「手帳する」とも表現される夜の手帳タイムを楽しむなど、「書く」を通じて自分と向き合う時間に寄り添うコンセプトが好評を得ている。

［小売価格］

uniball ZENTO スタンダードモデル：275円

uniball ZENTO フローモデル：1320円

（すべて税込）

［発売日］8月27日（水）

三菱鉛筆＝https://www.mpuni.co.jp