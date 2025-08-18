SBIいきいき少額短期保険（以下、SBIいきいき少短）とハルメク・エイジマーケティング（以下、ハルメク）は、両社が共同開発した新たな保険商品「SBIの医療共済」「SBIの生命共済」（「SBIの医療共済」：（正式名称：保険料一定型医療保険）、「SBIの生命共済」：（正式名称：保険料一定型特約付死亡保険））を、9月16日に発売する。

SBIいきいき少短は、当時シニア誌として人気を博していた「いきいき（現：ハルメク）」の読者向け医療共済として誕生し、2013年にSBIグループの一員となった。現在販売中の「SBIいきいき少短の医療保険」は発売から9年以上が経過していることから、これからのシニア世代を支える新商品の検討が課題となっていた。一方、ハルメクでも「お金」がテーマの特集号は高い関心を集めており、読者の多くは「保険を見直したいけれど、次に選ぶべき保険がない」と悩んでいる実態があった。こうした背景から、両社は「ハルメク読者が求める保険」の共同開発に踏み出すこととなった。

今回の新商品は、両社が1年以上かけて企画・開発を進め、座談会やワークショップ、全国郵送アンケート調査などを重ねながら、「ハルメク読者の声に応えて作り上げた」ことが最大の特長とのこと。

なお、同商品の開発は、SBIいきいき少短が2024年に始動した「シニア世代応援プロジェクト」の第6弾の取り組みとなる。同プロジェクトには、人生100年時代を迎える中、「生活者一人ひとりが“いきいき”と安心して豊かに暮らせるように」という想いが込められている。

ハルメク読者と作った、ハルメク世代のための新しい保険「SBIの医療共済」「SBIの生命共済」は、ハルメク世代の声を形にした3つの大きな魅力があるとのこと。それは、保険料が100歳までずっと変わらないから安心。入院・手術・先進医療・通院から死亡保障まで、ハルメク世代に必要な基本保障を“オールインワン”。保障は100歳まで継続可能−−となる。

ハルメク読者の声に耳を傾け、特にニーズの高かった「保険料がずっと変わらないこと」「人生100年時代に備えられること」を重視し、月々の保険料が加入時のまま一定で、入院・手術・通院などの医療保障が100歳まで継続可能な保険の実現を目指した。さらに、入院・手術・先進医療に加えて通院もサポートできる「SBIの医療共済」に加え、「SBIの生命共済」に同時に加入することで死亡保障までカバーできる“オールインワン”型とした。

また、4〜5月にハルメク読者を対象に実施した「保険に関するアンケート」では、「SBIの医療共済」に対し、2人に1人が「魅力的な保険だと思う」と評価（4〜5月実施「保険に関するアンケート」（ハルメク調べ）。「新商品と既存商品のどちらがより魅力的か」を尋ねた設問で5段階評価の内、上位２位を選択した割合）。「保険を見直したいけれど、次に選ぶべき保険がない」というハルメク世代の声に応える、新しい選択肢となった。

資料請求、契約の手続きを含む問い合わせは、9月16日から、SBIいきいき少短のウェブサイトおよびコールセンターで受付する。また、雑誌「ハルメク」10月号（9月10日発売）では「SBIの医療共済」「SBIの生命共済」の詳細をいち早く紹介する。

［発売日］9月16日（火）

SBIいきいき少額短期保険＝https://www.i-sedai.com