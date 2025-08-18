

「キリン メッツ ジ・エナジー」

キリンビバレッジは、“キレのある刺激”が特徴の「キリン メッツ」から、新たなエナジードリンクの「キリン メッツ ジ・エナジー」を10月7日から自動販売機専用商品として発売する。

エナジードリンクは、眠気覚ましや切り替えのスイッチとして、残業や深夜のお供だけでなく、朝の仕事前や登校前などのシーンでも選ばれており、近年、エナジードリンク市場は経年的に伸長し（インテージSRI＋ エナジードリンク市場 2017年〜2024年 推計販売規模（出荷金額））、20代から40代まで幅広く飲まれている（インテージSCI 炭酸カテゴリー 2024年1月〜12月 性年代別売上構成比（70代含む））。

今回新たに発売する「キリン メッツ ジ・エナジー」は、エナジードリンクユーザーから求められる主要成分の「カフェイン」「アルギニン」を配合した、新しい挑戦を思いっきり楽しむためのエナジードリンク。「キリン メッツ」ならではのキレのある爽快な刺激と即効性のあるエネルギーを提供し、さらにデスクに置いておきたくなるような、かっこよくて気分の上がるデザインによって、消費者のエナジードリンクに求めるニーズに応える。

「キリン メッツ」は、これからも刺激的なおいしさや楽しさを提供し、現代人を元気にする炭酸ブランドとして市場を活性化していく考え。

中味については、前向きな気分と即効性のあるエネルギーを提供してくれる「カフェイン」「アルギニン」をバランス良く配合した。「キリン メッツ」ブランドならではのキレのある爽快な刺激と飲みごたえをしっかり感じられる味わいを実現した。

パッケージについては、パワフルで象徴的なエンブレムをあしらい、エナジードリンクらしく活力を取り戻させてくれるようなデザインを採用した。パッケージ全体をシックな黒を基調とすることで、大人っぽく現代的なデザインに仕上げた。

［小売価格］180円（税別）

［発売日］10月7日（火）

