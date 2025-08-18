能登半島地震で自宅を失った人を対象とした災害公営住宅の建設工事が石川県の奥能登では初めて18日、穴水町で始まりました。

久々江龍飛フィールドキャスター「今は草刈りが行われているこの場所、穴水町の災害公営住宅が建てられる予定です」

災害公営住宅は、災害で住宅を失い、自力での住宅再建が難しい被災者のために市や町が国の助成を受けて整備する賃貸住宅で、県内ではおよそ3000戸の整備が予定されています。

地震や豪雨の被害が大きかった奥能登では初の着工

羽咋市ではすでに造成工事が始まっていますが、地震や豪雨の被害が大きかった奥能登では初めて、穴水町上野で18日から工事が始まりました。

施工・設計は大手住宅メーカーの積水ハウスが手がけ、およそ6000平方メートルの土地に3階建ての住宅2棟あわせて50戸と、平屋建ての集会所が整備される予定です。

入居は住宅への被害が半壊以上ですでに解体済み、または解体を予定している世帯が対象となります。

着工した穴水町の上野団地は2026年9月末に完成する予定で、秋ごろの入居開始を見込んでいます。

引きこもり防ぐ取り組み 志賀町では仮設住宅に菜園

一方、仮設住宅では住民の引きこもりを防ごうと、憩いの場として菜園スペースを設ける取り組みが広がっています。

志賀町で野菜の栽培を通して絆を深める入居者を取材しました。

栽培する住民たち「大きいやろ？」「分けたり漬物にしたりおる人たちで1本ずつ分けたり楽しいよ」

住民が収穫していたのはピーマン、きゅうり、トマトなどの新鮮な野菜です。

こちらは志賀町の仮設団地の一角に設けられた菜園スペース。県の地域コミュニティ再建事業の一環で志賀町社会福祉協議会とNPO法人「LOVEEAST」が住民と共に運営しています。

夏野菜の収穫寸前にカラス被害も・・・

久々江龍飛フィールドキャスター「それでは取れたてのトマト、いただきます…うん！あまいですね！」

5月末から整備を始めた菜園は今、夏野菜の収穫真っ只中。

野菜を作る上では、こんな苦労話も。

LOVEEAST・三浦灯さん「最初は網張ってなかったけど、いよいよあした収穫しようという時に全部カラスに取られてしまって、すごいショックだったので皆でその日のうちに漁網を借りてきてネット張ろうって」

引きこもると足腰が弱る、こういう作業が非常に有効

志賀町社会福祉協議会・宮下隆事務局長「引きこもると高齢の方が多いから認知症の進行だとか。足腰が弱る、こういう作業が非常に有効」

菜園の一角でシシトウを育てているのは、仮設住宅に1人で暮らす95歳の横濱キクエさん。

横濱キクエさん「ししとうとオクラも役場の人がくれて。知らん人たちばっかり集まったけど、みんなかまってくれる」Qうれしい？「ええ」

今後、住民みんなで収穫祭を行うということです。

知り合いがいなかった仮設住宅でも、菜園を通して友達を作ることにつながったと話す住民もいて、今では菜園で収穫した野菜を交換し合うこともあるそうです。

この取り組みは、「土いじりをしたい」という仮設住宅で暮らす住民の思いを受けて始まったもので、志賀町は穴水町に続いて2か所目となります。

災害公営住宅の入居見通し 輪島市は2027年度中、珠洲市「入居時期は未定」

18日着工した穴水町の上野団地は2026年9月末に完成する予定で、入居が始まるのは秋頃を見込んでいます。

このほか、七尾市や羽咋市の早いところでは、2026年の夏や秋以降の入居を目指しています。

一方、建設戸数が多い輪島市では2027年度中、また珠洲市は入居時期を「未定」としていて、いずれも長期となりそうです。

「終（つい）のすみか」とも位置付けられる災害公営住宅なので、被災者の生活再建に向けては一日も早い整備が求められています。