石川県輪島市門前町で2年ぶりに「黒島天領祭」が復活しました。

能登半島地震で被災しバラバラになった神輿は兵庫県の職人の手で修復され”復興の神輿”として町内を練り歩きました。



北前船の寄港地として栄えかつて幕府直轄の天領だった輪島市門前町黒島町。毎年8月に行われてきた黒島天領祭が17日、2年ぶりに復活しました。



■氏子総代長 林賢一さん：

「盛大にできることができて喜んでおります」





黒島のまちなかを行くのは総輪島塗の豪華絢爛な曳山と、江戸時代に作られたといわれる神輿です。この神輿は去年の能登半島地震で押しつぶされ大破しました。祭りの開催は絶望的でしたが…災害ボランティアの縁で兵庫県姫路市の宮大工、福田喜次さんが修復することに。長年の経験と技を結集しおよそ8か月かけてバラバラになった神輿を1つ1つ直していきました。そして、ことしの祭りには元通りの姿になった神輿が町中を練り歩きました。■神輿を修復した福田喜次さん：「感動します」「力いっぱい嬉しいですわ]■氏子総代長 林賢一さん：「奇跡としかいいようがないねほんとにバラバラだったんでこれほんとに修復できるんかなというような思いでいたんで」「言葉になりませんね」まだ震災の爪痕が残る黒島の町に復興の神輿とにぎやかな祭りの音が響きました。