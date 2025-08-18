地震と豪雨で大きな被害を受けた石川県輪島市町野町の曽々木地区で総漆塗りの豪華なキリコが練り歩く、伝統の「曽々木大祭」が16日開かれました。

いまも多くの住民が避難生活を続ける中、ことしも県外から大勢のボランティアが訪れ復興を願う祭りを盛り上げました。

輪島市町野町の曽々木地区にバスで訪れたのは兵庫県神戸市のボランティアたち。

NPO法人の阪神淡路大震災「1・17希望の灯り」が参加を募った中学生から社会人までのおよそ80人がボランティアとして参加し、「曽々木大祭」で住民たちと一緒にキリコを担ぎます。

能登でボランティアをしている西出梨乃さん「去年、お祭りが地震の影響でできないかも知れないという話を現地の人から聞いて、それだったらお手伝いしたいなというので（来た）」

中学生「楽しみ半分、あとは若干緊張半分という感じです。」

大学生「神戸で（地震が）起こった時に助けてもらっているとかあるんで、そういう意味ではこういう機会があれば、どんどん参加していく若者は増えていくべきなんじゃないかと思う」

神戸と能登 「同じ境遇の者同士の交流に意味」

参加したボランティアのほとんどが学生です。阪神淡路大震災から30年がたち、震災を経験していない世代が被災地を元気づけようとボランティアに訪れていますが、能登にとって大きな意味があると曽々木地区の自治会長・刀祢聡さんは話します

曽々木自治会長・刀祢聡さん「震災に関する思いというのは私たちよりも強いものがあったと思う。そういう子どもたちと関わりを持つのは、同じ境遇の者同士が交流できるということで意味あることかなと思いますね」

ホラ貝の合図でいよいよキリコの巡行がはじまります。

「若い衆キリコつけよー。いいか？後ろいいかー？せーの！」

住民とボランティアの力で動き出した4基のキリコ。

地震で倒壊し6月に再建したばかりの鳥居を通過するキリコ。春日神社の境内に入ると威勢の良い掛け声とともに暴れまわります。

ボランティア「すごく重かったんですけど、周りの大人も熱気がすごくて、みんなこの祭りにすごい熱い思いがあると感じてた」「迫力がすごすぎて、なんかめちゃくちゃテンション上がってすごいかっこいいなって思ってます」

地元住民 「だんだん復興が近づいているな」

ボランティアたちの力を借りて地震前のように盛り上がる祭りに、住民たちからも笑顔があふれます。

住民「去年よりも盛り上がってますね」「去年も良かったけど、今年は去年よりさらに良くなって、段々復興が近づいてきているなという実感しています。」

震災からの復興を願う神戸と輪島の絆。キリコが乱舞する中夜空には大輪の花火が打ち上げられ祭りはクライマックスを迎えます。

曽々木自治会長・刀祢聡さん「地震前の同じような規模で、祭りができるというのは本当にうれしかった。ボランティアさんばかりに頼りにするのもまた難しいところもあると思うが、そこはまた我々なりに考えて、なんとかこの祭りを継続していきたいなという風に思っています」