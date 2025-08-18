県内の最低賃金が、初めて1000円を超えます

石川労働局長らが18日、馳知事に賃上げに向けた中小企業への協力を要請しました。



■石川地方最低賃金審議会・木村 弘 会長：

「ことし70円という高い金額になりましたけれど、支援なくてはやっていけない高さだと思いますので、国からも県からもご支援をお願いします」



馳知事の元を訪れたのは審議会の木村弘 会長と、石川労働局の八木健一 局長。

石川県内の企業などで働くすべての労働者に適用される最低限度の時給「最低賃金」について賃上げの協力を求めました。





ことしの県内の最低賃金の上げ幅は、過去最大となる70円。賃上げ後の時間額は、1054円となり、最低賃金が1000円を超えるのは今回が初めてです。■石川労働局・八木健一 局長：「どうしても消費者物価というのがすごく上がっております」「特に労働者の生計費を重視して考えていく必要があるんじゃないかと」一方で、中小企業が賃上げできる環境整備が必要だとして、県に支援策の拡充を求めました。■馳知事：「能登半島のなんとか持ちこたえて頑張ろうとしている方々にとっての経営者は、ちょっと厳しいかなと。そこをどう支えていくのかというのも課題ですし」「ここが一つの大きな山場だと思いますので、私もしっかりと取り組みたいと思います」労使ともに県内の発展に結びつく賃上げとなるのか。改定後の最低賃金額は最短で10月8日に発行されます。