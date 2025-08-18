最大9連休となったことしのお盆。金沢駅では勤務先に向かう人たちのいつもの風景が戻りました。



18日の金沢駅。前日までの帰省客や観光客のにぎわいから一転…



■大学3年生：

「今日から（インターン）始まってお盆は結構ゆっくりして好きなことしたりとか」

■会社員 ：

「9連休でした」「やるしかないので頑張るしかないですね」

■公務員：

「能登の実家に帰ってました」「気持ちの切り替えが難しいですけど頑張ります」





そのお盆期間。交通機関も観光スポットもにぎわいました。JR西日本が発表した北陸新幹線の利用状況によりますと…。8月8日から17日までの10日間の利用者数は39万3000人で去年と同じ程度となりました。とくに1日あたりの平均乗車人数をみると3万9000人で開業以来、最も多くなった去年に次いで2番目に多くなりました。その要因について金沢支社は。■JR西日本金沢支社 運輸課・林田健太郎 課長：「まず前半に3連休があって、お出かけしやすい（曜日の）配列だったと考えています」「ことしはその前年と比較してほぼ同程度のご利用となり、非常に多くの皆様にご利用いただいたと考えております」また、敦賀と大阪間のサンダーバードについても「前半は天候に恵まれなかったということもありますがそれ以上に万博開催の効果やインバウンドの効果があって、前年比を超える利用があった」一方、金沢の観光名所兼六園の入園者数は、8月14日からの16日までの無料開園の期間中で3万7100人。去年から約5パーセント増加し、過去5年間で最多となりました。金沢城公園の入園者数も2万6300人で去年に比べて2600人増えたということです。また、人気スポット金沢２１世紀美術館では、来館者数が今月９日から17日までで約12万人に上り、去年よりも1万7000人あまり多く訪れたということです。