【50代ヘア】即マネOK！ 悩みも解消する「こなれボブ」が最強説♡

年齢とともに白髪やボリューム感などの悩みが増えてくる50代。そんなミドル世代にこそおすすめしたいのが、オシャレ見えしながら悩みも解消してくれるこなれボブです。ハイライトやパーマを取り入れたシャレ感のあるボブは、自信アップにも繋がるはず。今回は人気美容師さんのInstagram投稿から、50代の悩みに寄り添うスタイルをご紹介します。

白髪が目立ちにくい！ ハイライト × ボブ

髪が伸びてくるたび白髪が目立って染めるのが大変……。そんな人は、白髪ぼかしのハイライトを取り入れてみて。美容師の@iimuro_yukiiさんによると「伸びてきても根元が気になりません」とのことで、白髪による悩みを解消してくれるはず。表面にレイヤーを施した軽やかなシルエットで、夏らしい清涼感をまとったスタイルです。

ミニボブ × パーマでふんわり大人可愛く

髪のボリュームダウンが気になるミドル世代には、根元からしっかりと髪が立ち上がるパーマがおすすめ。ミニボブのコンパクトなシルエットとパーマのふんわり感で、こなれた雰囲気が漂います。首まわりがすっきりとしているため、ハイネックや襟元にデザインのある洋服とも好相性。@hanae.yamaguchiさんによると「ムースを全体に馴染ませて自然乾燥させればオッケー」と、セットも楽にできるようです。

ぷつっとラインで後ろ姿もサマになるボブヘア

髪のパサつきや広がりが気になる50代には、襟足ギリギリでカットしたコンパクトなボブがおすすめ。ぷつっと切り揃えたシャープなラインが、大人っぽくクールな雰囲気を放ちます。暑さが厳しい今の季節も、短めのレングスなら首まわりの汗ムレ対策ができそう。黒髪ならではの上品なツヤ感を活かし、涼しげに仕上げたこなれボブです。

乾かすだけでまとまる！ 女性らしい丸みボブ

@iimuro_yukiiさんが、「乾かすだけでまとまる」と紹介しているボブヘア。スルンとおさまりが良いシルエットで、オイルをつけるだけで一日中まとまり感をキープできそう。頭の丸みを強調した柔らかい雰囲気のボブは、上品見えを狙いたいミドル世代にぴったり。ハイライトで立体感をプラスすると、さらにこなれ見えするはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@iimuro_yukii様、@hanae.yamaguchi様、@kzs_hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M