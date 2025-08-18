「この連敗は大きな疑問」あっという間の首位陥落…“王者”ドジャースに3連敗のパドレスに米落胆「まるで見違えるように薄れた」

ベッツに決勝弾を打たれ、マウンドで落胆するスアレス(C)Getty Images

手痛い3連敗となった。現地時間8月17日、パドレスは敵地でのドジャース戦に4-5と敗戦。首位攻防3連戦をスイープされ、地区優勝争いからも後退する2ゲーム差の2位になった。

【動画】宿敵パドレス相手にスイープ！ベッツが値千金の一発で勝利に導く

今月3日時点で9ゲームもあった差を埋め、「もう全てはこっちの手の中にある」（フェルナンド・タティスJr.談）と意気込んで迎えた首位攻防3連戦。是が非でもドジャースを突き放したかったパドレスだったが、一つの勝ち星も積み上げられなかった。

連敗して迎えた3戦目も序盤から守勢に回った。初回に先発のダルビッシュ有が2本の本塁打を浴びて4失点を喫すると、何とか4-4にまで持ち込んだ8回に守護神のロベルト・スアレスがムーキー・ベッツに13号勝ち越しソロを被弾。流れを呼び戻しかけたシーソーゲームもモノにできなかった。

ふたたびの首位陥落。ドジャースとの差を開ける可能性があった中でのスイープは、パドレスにとってあまりに痛恨である。試合後のフラッシュインタビューに応じたマイク・シルト監督は、「結論を急ぐ人もいるかもしれないが、私にとっては大きなことではない」と断言。「この3連敗だけを見て心配はしていない。もちろん失望はしているが、我々の決意を強くしてくれた」とチームの健闘を称えたが、周囲からは厳しい声が上がっている。

MLB公式サイトのパドレス番を務めるAJ・カサーベル記者は「この連敗は大きな疑問を浮かび上がらせた」と指摘。「パドレスがシーズン終盤に首位に立ったのは、約15年ぶりのことだった。しかし、そうした状況が、その後の3日間を苦しいものにした。単に3連敗をしたというだけではない。何よりも残念だったのは、週末に絶好調だった彼らの姿が、まるで見違えるように薄れてしまったことだ」と防戦一方という内容で敗れたチームを断じた。