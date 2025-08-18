浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。

夏フェス「a-nation 2025」に向けての意気込みを綴りました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「少しだけ立ち止まって深呼吸 とかゆーてる場合では今はないと自分にハッパかけ まずa-nationのリハ行く」 ＳＮＳに綴る



8月16日（土）に、アジアツアーの広島公演を終えたばかりの、浜崎あゆみさんは「ギリギリで生きてる感満載。」と、投稿。



続けて「少しだけ立ち止まって深呼吸 とかゆーてる場合では今はないと自分にハッパかけ まずa-nationのリハ行く。」と、明かしました。





そして「皆様、良き週の始まりをっ」と、ファンに向けて呼びかけています。



夏の大型野外フェスティバル「a-nation 2025」は、東京・味の素スタジアムにて、８月３０日（土）・３１日（日）の2日間にわたって開催されます。





７月、浜崎あゆみさんは自身のインスタグラムに「a-nationという大きな夢の舞台で、1人でも多くの方が夢を叶えられます様に。そして、それを観て下さったお客様が、夢は叶うものなんだと信じられます様に。」と、投稿。

続けて「わたしひとりの力などなんて事ないものだけれど、本当に本当に最強のスタッフさん達の全力サポートのおかげで今年もa-nationだからこそお届け出来る『夢』を創り上げられそうです。」と、綴っていました。







【担当：芸能情報ステーション】