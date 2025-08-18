元俳優・堀北真希さんの妹でモデルのNANAMIさんが、自身のインスタグラムを更新。豊かな自然に囲まれた環境でのサウナ体験を報告しました。



【写真を見る】【堀北真希さんの妹】 NANAMIさん 「自分たちで火をおこして薪から温める」 自然に囲まれた完全プライベートサウナを満喫





NANAMIさんは、「サウナ好きには堪らない場所を発見」と書き出し、友人と一緒にサウナ愛好家にとって魅力的な宿泊施設を訪れ、「003」と番号が付けられた木造の小屋に滞在。







続けて、「自分たちで火をおこして薪から温めていくサウナはここならではの新しい体験。サウナを温める時間も贅沢な時間だったなっ」とNANAMIさんは投稿しています。サウナを準備する過程から、都会では味わえない特別な体験を楽しみました。







NANAMIさんは「大自然の中で整うのも最高の至福 サウナの後はビールをぷしゅっ」と表現しており、「2人でお酒を飲みながらご飯を作って夜遅くまで語り合って最高に楽しかった」と充実した時間を過ごしたことを伝えています。







朝の時間も贅沢な過ごし方をしたようです。「朝は外でコーヒーを挽きながらまったり時間 これまた贅沢」と投稿。施設には豆、ミル、ドリッパーなどのコーヒー器具が完備されており、手軽に本格的なコーヒータイムを楽しめる点も魅力だと紹介しています。







この施設の推しポイントとして、「他のヴィラとの距離があってかなり自分たちの空間でサウナや宿泊を楽しめる所」「サウナの火おこしやコーヒーのやり方も写真付きで分かりやすく教えてくれる」「ペットと一緒にも泊まれる」といった点を挙げています。







NANAMIさんは「お友達との時間は私にとって必要不可欠でとっても大切な時間。時間を忘れるほど語り合って、こんなにたくさんのことを一緒に楽しんで共有できる友が居て私は幸せ者だっっっ」と投稿。友人との貴重な時間の大切さを改めて実感したようです。



食事も旅の楽しみの一つ。NANAMIさんたちは自宅から調味料を持参し、マッシュルームとエビのアヒージョ、野菜のサルサ風サラダ、サーモンソテー、お肉と野菜のグリル、締めにスパイスカレーという豪華なメニューを楽しんだそうです。





NANAMIさんは最後に「抜け殻になるくらい整った（笑）」とコメントし投稿を締めくくりました。







【 ＮＡＮＡＭＩさん プロフィール 】

出身地：東京都

生年月日：1994.10.17

身長：160cm

趣味／特技：食べ歩き、メイク、旅行 ／ 料理

モデル 兼「L by HOME」のアイデザイナー。

モデルとしてファッション誌から美容誌まで幅広い媒体に出演し、インスタグラムのフォロワー数は現在約38万人。2020年のテレビ出演が大きな話題となり、等身大の魅力で幅広く活動中。

【担当：芸能情報ステーション】