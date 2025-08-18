牛たんねぎし「ねぎし×ウルグアイフェア」開催/ウルグアイ産ビーフを特別価格で提供、SNSで賞品が当たるキャンペーンも

「牛たん･とろろ･麦めし ねぎし」を展開するねぎしフードサービスは、2025年8月20日から9月12日までの期間限定で「ねぎし×ウルグアイフェア」を開催する。期間中、「しろたんうすぎり」および「牛ロース」には、すべてウルグアイ産の肉を使用する。また、フェア限定メニュー「ウルグアイセット(ねぎし&牛ロースセット)」は特別価格で提供する。

さらにフェア期間中、SNSで賞品が当たるキャンペーンを実施するほか、新宿高島屋店でウルグアイ産赤ワインを数量限定で販売する。

〈「ねぎし×ウルグアイフェア」概要〉

【開催期間】

2025年8月20日〜9月12日

【対象商品】

しろたんうすぎり、牛ロース(いずれもウルグアイ産)

【フェア限定セット】

ウルグアイセット(ねぎし&牛ロース)

通常価格1850円→特別価格1800円(各税込)

〈ウルグアイビーフの特徴〉

ウルグアイでは国土の約80%が牛の牧場として利用されており、牛1頭に与えられる面積はサッカーコート2面分に相当する。また、成長ホルモンの投与は国のルールで禁じられており、大半の牛は広大な自然の中で牧草を食べて育つ。自然放牧で飼育されている一方で、全ての農家は牛の個体登録を義務付けられており、牛一頭一頭が厳格に管理されているという。

〈SNSで賞品が当たるキャンペーン開催〉

フェア期間中、ねぎし公式LINEやInstagramでプレゼントキャンペーンを実施する。抽選で計40人に「ねぎし通販セット」や「ウルグアイグッズ」が当たる。

【公式LINEキャンペーン】

ねぎし店舗のお友だち登録後、期間中に配信されるクイズに回答することで参加。「ねぎし通販セット(約1万円相当)」、「ウルグアイ産ワイン『Tannat de Corte』&ロゴ入りエプロン)」が各10人に当たる。

【公式Instagramキャンペーン】

ねぎし公式Instagramアカウントをフォローし、ねぎしの商品の写真をハッシュタグ「#ねぎしウルグアイフェア」をつけて投稿することで参加。「ねぎし通販セット(約1万円相当)」、「ウルグアイ産ワイン『Tannat de Corte』&ロゴ入りエプロン)」が各10人に当たる。

〈新宿高島屋店でイベント開催〉

フェア期間中、ねぎし新宿高島屋店では、数量限定でウルグアイ産赤ワイン「Tannat de Corte2024」のグラスワインを税込500円で提供する。

ウルグアイ産赤ワイン「Tannat de Corte2024」は、ウルグアイを代表する赤ワイン用ブドウ「タナ種」を中心に、4品種をブレンドした。果実のまろやかな味わいとソフトな口当たりで牛たんとも相性が良いという。