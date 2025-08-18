秋元真夏、亡き祖父との“お揃い”風コーデSHOTにファンほっこり「素敵な笑顔」「可愛すぎる」

8月17日、秋元真夏がInstagramを更新した。

【写真】「おじいちゃん大喜び間違いなし」と反響のお揃い風SHOTを公開

秋元は、自身のInstagramアカウントにて、「おじいちゃんのカメラと腕時計装備して 勝手にお揃いみたいな格好して お墓参りしましたとさ」とお盆の出来事を報告すると、ポロシャツにスラックスといったコーディネートの自身の写真や、同じような格好をした祖父の写真を公開。

また、ハッシュタグでは、「#お盆 #母の撮影上手」「#所さんの番組で直してもらったカメラ #しっかり使えてます」と写真の撮影は母親が行ったことや、持っているカメラは『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』（テレビ東京系）の企画にて修理してもらった祖父の形見であることを明かしていた。

この投稿に対し、ファンからは、「素敵すぎる！」「おじいちゃん大喜び間違いなし」「優しさが伝わってくる」「家族愛が強いところ、大好き」「心が温まり過ぎる」「母様ナイスショット」「素敵な笑顔」「可愛すぎる」などの反響が寄せられている。

かつて乃木坂46にてキャプテンを務めていた秋元は、2023年2月にグループを卒業。現在はTBS系『よるのブランチ』や日本テレビ系『ヒルナンデス！』などに出演しており、マルチに活躍中だ。8月20日には、フォトブック『淡淡(あわあわ)』の発売を控えている。