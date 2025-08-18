「起きたらサンタの格好のまま…」 河西智美、AKB48時代の泥酔事件を告白
元AKB48でタレントの河西智美が12日、ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』に出演。AKB48時代の泥酔事件を告白した。
河西智美 (C)AbemaTV,Inc.
○AKB48時代の泥酔事件
お酒について「20代はかなり(飲んだ)」という河西。「ソロデビューして初イベントの前日、クリスマスシーズンでメンバー5〜6人と飲みにいった」と振り返り、「飲み方も分かってないから、すごい飲んじゃって、起きたらサンタの格好のまま、片方靴を履いたままでベッドで死んでました」と、AKB48時代の泥酔事件を告白した。
そして、「超反省して1年間禁酒しました」と明かした河西に、MC陣は驚きつつも「偉い」とコメントしていた。
【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
