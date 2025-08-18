2024年8月、福岡市早良区で発生した車とバスの衝突事故で、車の後部座席にいた幼い姉妹が亡くなりました。姉妹はチャイルドシートやジュニアシートを使用していなかったことで死亡したと考えられています。



■森野里奈記者

「1年前のきょう、このカーブで軽乗用車がバスと衝突し、幼い姉妹の命が失われました。現場には花が手向けられています。」





去年8月18日、福岡市早良区東入部の国道で起きた衝突事故では、軽乗用車を運転していた母親が左足に重傷を負い、後部座席にいた7歳の姉と5歳の妹が死亡しました。姉妹は、チャイルドシートやジュニアシートを使用しておらず、代わりに着用していたシートベルトに腹部を圧迫されて死亡したとみられています。

幼い子どもの場合、シートベルトの着用が命を奪うことがあります。道路交通法では子どもが車に乗る場合、チャイルドシートの使用を義務づけています。



ただし、法律が規定しているのは6歳未満という年齢だけで、身長など体格の規定はありません。JAF＝日本自動車連盟は2024年9月、年齢に関係なくチャイルドシート使用の推奨基準を10センチ引き上げ、150センチ未満にしました。

ただし、ベビー用品を扱う専門商社CTP JAPANがことし6月に行った意識調査によりますと、“身長150センチ未満”の推奨基準を認知している保護者は全体の6割で、基準の浸透が課題となっています。「知っていたがすでに卒業させた」と答えた人も2割いました。



基準の見直しからおよそ1年、ベビー用品を扱う店では変化が起きていました。



■森野記者

「こちらの店舗では、性能やデザインの異なる多くの種類のチャイルドシートなどが取り扱われています。」



この店の売り場には、およそ30種類のジュニアシートやチャイルドシートが並んでいます。成長に合わせて長く使えるジュニアシートや、取り付けが簡単なアイソフィックスと呼ばれるタイプが人気だということです。



■西松屋チェーン 西日本店舗運営事業部・野粼馨代さん

「こちらは、座高を上げてシートベルトが首に直接かかるのを防ぐタイプの商品です。」



■西松屋チェーン 大型育児用品商品部・不二浩志部長

「JAFの身長水準の推奨150センチまで引き上げの発表から、売上げにちょっと変化がありました。3歳以上の100センチから150センチまでのジュニアシートが、売り上げ台数で言うと約2倍となっています。」

さらに重要なのが正しい使用です。チャイルドシートやジュニアシートの正しい使い方をJAF福岡支部で聞きました。



■JAF認定 セーフティアドバイザー・緒方将さん

「乗せる位置として適した位置は、助手席の後ろです。」



チャイルドシートは後部座席の助手席側なら、一般的には歩道側になるため、より安全に子どもの乗せ降ろしができるということです。座席にチャイルドシートを装着する際もポイントがあります。



■緒方さん

「例えば、急カーブを曲がった時などシートがこのように揺れてしまう。」



座席にチャイルドシートを装着する際には、ベルトに緩みがなく、揺らしても固定されているか確認することが重要です。



■森野記者

「かなり固いです。頑丈に固定されています。」

■緒方さん

「そうすると、万が一の時に揺さぶりがあっても、お子さん自体に影響が少なくなってきます。より安全に装着できる。」

これは、6歳児を想定したダミー人形を使った事故の実験映像です。道路交通法では6歳未満に使用義務がありますが、ジュニアシートを使わなければ、6歳を過ぎていても大きな衝撃を受ける場合があることが分かります。



続いて、ジュニアシートを正しく使用した場合です。衝撃が分散されることで、ケガのリスクが下がることが分かります。ジュニアシートもチャイルドシートと同様に、緩みがないよう装着することが重要です。



■緒方さん

「（ベルトが）おなかにかかっていると、万が一、事故で前へ投げ出されたら、全部おなかで受け止めてしまう。おなかは柔らかいので内臓が破裂してしまいます。」



幼い子どもの場合、命を守るはずのシートベルトが凶器になることがあります。



■緒方さん

「まずは安全基準をしっかり満たしたものを選ぶこと。お子様の体格に合ったものを選んでください。」



チャイルドシートもジュニアシートも、そしてシートベルトも正しく使わなければいざという時に命を守ってはくれません。