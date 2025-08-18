LiSA「ついに会った…!! 本当にいらっしゃった…!!」憧れの“岐阜のスター先輩”に大興奮
歌手のLiSAが、8月17日に大阪・万博記念公園で開催された『SUMMER SONIC 2025』大阪公演に出演。同日に出演したロックバンド・黒夢との3ショットを自身のインスタグラムで公開し、喜びをつづった。
【写真】いい写真…！岐阜出身LiSA×黒夢（清春＆人時）の3ショット
LiSAは、黒夢の清春と人時との3ショット写真とともに、「岐阜のスター先輩、黒夢さまについに会った…!! 本当にいらっしゃった…!! 夢だけど夢じゃなかった…!! ほんんんんとうにうれしい…！」と興奮気味に投稿した。
LiSAと黒夢はいずれも岐阜県出身。今回の『サマソニ』大阪公演での共演は、同郷アーティスト同士による“夢の対面”となった。
コメント欄には「同郷なの初めて知りました!!」といった驚きの声のほか、「黒夢のカバー曲歌ってるの聞いてみたいです」といった期待のコメントも寄せられ、ファンにとっても印象深い出来事となったようだ。
