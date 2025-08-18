Æü¸þºä46¡¢¶âÂ¼Èþ¶ê¡õ¾®ºäºÚ½ïW¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯Á´5¼ï¸ø³«¡Ú°ìÍ÷¡Û
¡¡Æü¸þºä46¤Î15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¡Ê9·î17ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¥¸¥ã¥±¼Ì5¼ï°ìÍ÷
¡¡º£ºî¤ÏÆó´üÀ¸¤«¤é»Í´üÀ¸¤Þ¤Ç19¿ÍÁ´°÷¤Ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢3ºîÉÊ¿¶¤ê¤ÎW¥»¥ó¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¡£W¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢6th¥·¥ó¥°¥ë¤Ö¤êÆóÅÙÌÜ¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¶âÂ¼Èþ¶ê¤È¡¢È¬ÅÙÌÜ¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¾®ºäºÚ½ï¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Î¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¹âÌÚ¸øÈþ»Ò¡ÊONPHA¡Ë¡£12th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀäÂÐÅªÂèÏ»´¶¡×¡¦13th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÂ´¶È¼Ì¿¿¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¦14th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLove yourself!¡×¤ËÂ³¤¯»ÍÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£º£ºî¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖVoyage of us¡×¡£°ì´üÀ¸¤¬Á´°÷Â´¶È¤·¡¢¿·À¸Æü¸þºä46¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÎ¹¤Ø¤È½Ð¹Ò¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¤³¤ì¤«¤é¤¬ºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Á¥¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¸þºä46¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁá¤¯¤â3ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£°ì´üÀ¸¤¬Á´°÷Â´¶È¤·¡¢Æó´üÀ¸¡Á¸Þ´üÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¿·À¸¡¦Æü¸þºä46¤È¤·¤ÆÎ×¤à¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÉÆü¸þºä46 ARENA TOUR 2025¡ÖMONSTER GROOVE¡×¡É¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¥¸¥ã¥±¼Ì5¼ï°ìÍ÷
¡¡º£ºî¤ÏÆó´üÀ¸¤«¤é»Í´üÀ¸¤Þ¤Ç19¿ÍÁ´°÷¤Ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢3ºîÉÊ¿¶¤ê¤ÎW¥»¥ó¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¡£W¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢6th¥·¥ó¥°¥ë¤Ö¤êÆóÅÙÌÜ¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¶âÂ¼Èþ¶ê¤È¡¢È¬ÅÙÌÜ¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¾®ºäºÚ½ï¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Î¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¹âÌÚ¸øÈþ»Ò¡ÊONPHA¡Ë¡£12th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀäÂÐÅªÂèÏ»´¶¡×¡¦13th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÂ´¶È¼Ì¿¿¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¦14th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLove yourself!¡×¤ËÂ³¤¯»ÍÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£º£ºî¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖVoyage of us¡×¡£°ì´üÀ¸¤¬Á´°÷Â´¶È¤·¡¢¿·À¸Æü¸þºä46¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÎ¹¤Ø¤È½Ð¹Ò¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¤³¤ì¤«¤é¤¬ºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Á¥¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¸þºä46¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁá¤¯¤â3ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£°ì´üÀ¸¤¬Á´°÷Â´¶È¤·¡¢Æó´üÀ¸¡Á¸Þ´üÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¿·À¸¡¦Æü¸þºä46¤È¤·¤ÆÎ×¤à¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÉÆü¸þºä46 ARENA TOUR 2025¡ÖMONSTER GROOVE¡×¡É¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£