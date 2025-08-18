¼ã¼êÍË¾³ô¡¢¼ÂÄ¾¤ÊÊ¿¸Í³¤¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¼èÁÈ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë°µÅÝ¡Ä¡×¼ãÎ´·Ê¤Ë
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ´ØÏÆ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎË¥ÎÅç¡Ê42¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖË¥ÎÅç¤Î¤ªÁêËÐ¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¹¹¿·¡£ËëÆâ¤ÎÊ¿¸Í³¤¡Ê25¡á¶ÀîÉô²°¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿¸Í³¤¤Î¼ÂÄ¾¤µ¤¬¤è¤¯É½¤ì¤ëµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¡£µ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼èÁÈ¥Ù¥¹¥È3¤òÌä¤ï¤ì¡¢¤½¤Î1¤Ä¤Ë24Ç¯7·î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê13ÆüÌÜ¡¢½é´é¹ç¤ï¤»¤Î¼ãÎ´·Ê¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÁêËÐ¤òµó¤²¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ÆÉé¤±¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÇÔ¤ì¡¢º£Ç¯7·î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¼ãÎ´·Ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï5ÀïÁ´ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤¿ÎÏ»Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼«¿È¤¬¾¡¤Ã¤¿¼èÁÈ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¼ÁÌä¤Ç¡¢ÁÛÄê³°¤Î²óÅú¤ËË¥ÎÅç¤Ï¡ÖÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡ÈÉé¤±¤Æ³Ð¤¨¤ëÁêËÐ¤«¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£¤½¤·¤ÆÊÌ¤ÎÏÃÂê¤Ç¤âË¥ÎÅç¤¬¡Ö¡Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¿¸Í³¤¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¡Ë¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡Ä¡£¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÁ´¤ÆÏÃ¤½¤¦¤È¤¹¤ëÊ¿¸Í³¤¤òÀ©»ß¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤Î¸ÆµÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢Ë¥ÎÅç¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤ÆÁÇÁá¤¯»ÅÀÚ¤ëÎÏ»Î¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÎÍë¿ÆÊý¤Ç¤¢¤ë¾®·ë¡¦³ÀÅº¤À¡£¡ÖÁá¤¯»ÅÀÚ¤ë¿Í¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÀè¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤«¤ì¤ë¤È·ù¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤Á¤é¤¬Áá¤¯¹½¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡£ÌµÍý¤À¤Ã¤¿¡£íì÷¡Ê¤½¤ó¤¤ç¡Ë¤·¤Æ¡Ä¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤â¤¦³ÀÅº´Ø¤Ï¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¾Ð¤±¤ë¤°¤é¤¤¤ËÁá¤¤¤è¡×¡£Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤ò¤«¤ß»¦¤·¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿¸Í³¤¤ÏÁÇÁá¤¯±¦¼ê¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î¸ÆµÛ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥¿¥¤¥×¡£Áê¼ê¤ËÀè¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡Ö1²ó¡¢ÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Ë¥ÎÅç¤Ï¡Ö¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¶î¤±°ú¤¡£¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢Î®¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£¹ç¸ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤È¡¢¤½¤ì¤òÊø¤·¤Ë¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÎÏ»Î¤Î¿´Íý¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£