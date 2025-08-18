マツコ・デラックスが18日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。車のあおり運転について私見を述べた。

番組ではあおり運転をされると、あおり返すという夫が紹介された。マツコは「あおり運転はもちろんやっちゃいけないけど、それに対して、他の人を下に見てるのでは？ってやつがトロい運転するのよ。お互いさまじゃないですか」と切り出した。

「あおり運転はやっちゃいけないけど、あおり運転をしてくるやつに制裁は加えたいという気持ちは分かるよね。何かたまに高速とかで、すごい後ろについてくるやついるじゃん。マジでさ、廃車にしてもいいから急ブレーキかけてやろうかとか思わない？ 思うよね！」と自問自答した。

そして「お前のその車間で、もしこっちがブレーキかけたらどうすんだお前は？っていう。思うよね？ こっちもちょっと何か頑張って運転する前提であおってるよな？ お前は。ガーーッとブレーキかけてやろうかって思う時、あるもん」と主張した。

同番組内で腰の亜脱臼と伝えられていたマツコは3週間ぶりに復帰。4日放送から2週連続で欠席中だった。4日は夏休みで、翌週11日は腰痛のため欠席。先週15日には「祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博」の公開生収録が都内で行われたが、欠席していた。