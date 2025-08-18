さまざまなBL作品を5本収録『この異世界で僕らは恋に落ちた　アンソロジーコミック』発売

BLアンソロジーコミック『この異世界で僕らは恋に落ちた アンソロジーコミック』（竹書房）が8月18日に発売された。

【写真】『この異世界で僕らは恋に落ちた アンソロジーコミック』を試し読み

本書にはBL（ボーイズラブ）を題材とした複数の作品が収録。ラインナップは「その魔法使いはシンデレラの兄につき」（原作：てんつぶ 漫画：ひととせはるひ）、「うちのパーティの騎士♂と神官♂くっつきそうなんだが」（櫻日和鮎実）、「おしかけマーメイド～島名物の人魚様が漁師の嫁になる話～」（アオダ）、「氷底の双印」（原作：村田 漫画：唯根）、「私のプロメテド」（更木梗）となっている。

■作品紹介「その魔法使いはシンデレラの兄につき昔々ある貴族の家に、双子の赤ちゃんが生まれました。しかしある日、母親は気付きました。双子の男の子だけ、魔法が使えることに――。

「うちのパーティの騎士♂と神官♂くっつきそうなんだが」魔王討伐の旅に出た勇者パーティ。恋を知らない脳筋騎士のヴォルガーと初めて外の世界に飛び出す純真無垢な神官のセラに恋が芽生えそうで――！？

「おしかけマーメイド～島名物の人魚様が漁師の嫁になる話～」世界でも数少ない人魚に出会える裏面島。人魚のタマは、命の恩人で漁師の空田を一途に想い続けているが、気持ちとは裏腹につい攻撃的な態度をとってしまう。見かねた薬師が一日だけ足が生える薬を用意して……

「氷底の双印」魔法の才に恵まれた第三王子のレオニス。異母兄の奸計により望まぬ婚姻の儀式に挑んだところ、護衛騎士の甲カイが現れ二人の間に婚姻の契約が成されてしまう。解除のために国の最果てに向かう二人だが――

「私のプロメテド」第二王子のクラウディオは、教育係のルシオにご執心。何度も求婚してはすげなくあしらわれているけど想いは変わらず。片想いながら平穏な日常を過ごしていたけど、隣国と開戦の兆しが――！？

（文＝リアルサウンド ブック編集部）