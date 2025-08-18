ディズニーホテルに“ハロウィーンスペシャルメニュー”が登場！ オリジナルチャーム付きコースなど用意
ディズニーホテルでは、 9月16日（火）〜10月31日（金）の間、東京ディズニーリゾートで開催されるスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」と連動したスペシャルメニューが提供される。
【写真】コースを注文してもらえるオリジナルチャームがかわいすぎる！
■楽しくも妖しい食のひとときへ
ディズニーアンバサダーホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ、東京ディズニーランドホテルのレストランでは、「ディズニー・ハロウィーン」の雰囲気を表現したコース料理、バラエティ豊かなメニューを取りそろえたブッフェ、ハロウィーンのモチーフが楽しいスウィーツなど、多彩なメニューを展開しゲストを迎える。
ディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」では、自慢のグリル料理を中心に、秋の食材を使用したデザートやハロウィーンらしい色彩を取り入れたメニューがそろうランチコースとディナーコースを用意。いずれもハロウィーン気分を盛り上げるオリジナルチャームが付属し、デザインにはチップ＆デール（ランチ）とミッキーマウス（ディナー）が施されている。
また、ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」では、前菜、ブレッド、デザートなどで「ディズニー・ ハロウィーン」を表現したスウィーツセットを注文するとミニーマウスをデザインしたオリジナルチャームがゲットできる。
さらに、東京ディズニーシーのホテルミラコスタでは、中国料理が楽しめる「シルクロードガーデン」や、イタリア料理を提供する「ベッラヴィスタ・ラウンジ」にて「ディズニー・ ハロウィーン」のモチーフをあしらった中国料理やイタリア料理などを堪能することが可能。
そのほか、ハロウィーンのお菓子を表現したデザートなどが勢ぞろいする東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」の「“ディズニー・ハロウィーン”ブッフェ」などハロウィーンらしい遊び心が感じられるメニューが集結しゲストを楽しくも妖しい「ディズニー・ハロウィーン」が感じられる食のひとときへ誘う。
