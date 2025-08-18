大阪府の公立高校　今後15年で32校の閉校計画　少子化を背景に136→104校が適正か…試算もとに専門家ら議論

大阪府は、２０４０年までに３２の府立高校を閉校させる試算をまとめました。少子化による志願者数の減少などが主な理由だということです。



大阪府は、府立高校の再編整備に関する条例や計画を定めていて、２０１２年以降、志願者が募集定員を３年連続で下回っているなどの理由で計１２校を閉校し、９校で生徒の募集を停止しています。



１８日午後の会議では新たな再編の方向性として、今後の少子化をふまえて適正な府立高校の数を検討した資料が提示されました。





それによりますと、２０２４年度中に産まれた子どもが１５歳に達する２０４０年を試算すると、現在の７５％程の人数となり、現在の１３６校から３２校を減らした１０４校が適正な数と試算されたということです。今後の再編に当たっては、試算された学校数を踏まえたうえで、新しい学校の魅力や特色を明確にし、中学生や保護者に認知される「刷新感」のある手法について検討するとしています。資料では別の視点として、教育ニーズや時代の変化などに合わせて、府立高校と私立高校が切磋琢磨しながら、各校の魅力化や特色化を推進していくといの方向性も示されました。・「普通科中心グループ」では、探究的な学びや、英語力の向上に力を注ぐ・「実業系・専門学びのグループ」では、地域の産業を支えていくために、新工業系高校（仮称）の開校なども計画・「セフティーネットの役割持つグループ」では、「学びの多様化学校（いわゆる不登校特例校）」を設置したり、日本語指導が必要な生徒を支援する「拠点校」を整備こうした改革と再編案をもとに専門家らが意見をかわし、議論を行いました。委員からは、「再編で府立高校が減るのは、少子化を考えたら仕方ないが、スクラップだけでなく新たなものつくることを検討してほしい」「傷ついた子や勉強が苦手な子が行けたらいい場所、壁のはずし方が教育現場に求められている」などといった意見が上がっていました。会議に参加した吉村知事は、「これからの府立高校は、それぞれの高校に個性があるのが重要だと思う。それぞれの子供にあった個性ある学校づくりを目指す」と話しました。