【万博】黒字化みえた？ミャクミャクグッズの売り上げも一役　一方、専門家は「会場建設に投入した税金に見合う利益を得る必要」を指摘

ついに見えた？万博の運営費黒字化。あの人気キャラクターも一役買っているようです。



（博覧会協会 石毛博行事務総長）「チケット収入は運営費の資金計画における入場券売上の９６９億円を超えています。収支均衡にむけて努力を続けてまいります」



８月１５日までの万博入場チケット販売枚数が計１８６６万枚だと明らかにした博覧会協会の石毛事務総長。計画では会場警備などの運営費１１６０億円のうち８割以上はチケット売り上げで賄う予定で、黒字化の目安を達成した形です。





さらに、この黒字化を確実なものにするのが運営費の１割近くに充てる公式グッズの売り上げです。会場内の販売店には１日平均４万人もの客が訪れるといい、開店直後から人だかりができることも。特に、ミャクミャクのグッズがよく売れているといいます。（来場者）「毎回何か買ってます。どんどん（商品）出してくるからエンドレスで何回も来てしまう」（来場者）「３日連続で来ちゃいました。１万５０００円くらい（購入した）」（来場者）「大人でも持ちたくなるキャラクターですね。かわいすぎず謎めいた感じで」グッズショップを運営する事業者の１つ、近鉄百貨店では閉幕まで２か月を切った今も続々と新商品を開発・販売しています。（森口正浩部長）「いま作っている商品は、ミャクミャクのおしりが結構かわいいなと思っていて、おしりだけに特化した商品をいま作っています」グッズの売り上げは価格の一部がブランド使用料として協会側に支払われますが、それ以外は企業側の取り分になるため担当者も顔をほころばせます。（森口正浩さん）「期間パスを買われて何回も何回も毎日来られるお客さんもいる。同じ商品だけ半年間置いていても飽きられるなと。新しい商品をつくることで、何回来ても買っていただけることを目指した」とはいえ協会は台風などで会場がオープンできないなど不確定な要素も多いとして、「運営費が黒字になるといえるかどうかは会期終盤にならないと分からない」という見通しを立てています。一方、地域経済の専門家は運営費の黒字化は「簡単に達成できる目標」だとしたうえで、会場の建設に投入した税金に見合う利益を得る必要があると話します。（ＳＯＭＰＯインスティチュート 岡田豊上席研究員）「あくまで運営費というのはごく一部で、会場の建設費とかもちろん入っていませんし、今回作ったパビリオンだとか大屋根リングだとか、地下鉄中央線を夢洲まで延伸したことだとか。全部これから中長期で回収していくしかない。お金を使った以上どうやって回収していくのか注視しないといけない」